Des petits malins ont spammé les commandes d'iPhone 15 chez Apple

Une société de cybersécurité, Kasada, affirme que des personnes malveillantes cherchant à profiter de la forte demande des iPhone 15 ont utilisé des robots pour effectuer des précommandes d'une valeur de plusieurs millions de dollars sur le site web d'Apple dès leur ouverture le 15 septembre dernier.

L'explication des délais à rallonge

Cette activité est lucrative pour ces voyous - qui sont en mesure de revendre les téléphones bien plus chers à ceux qui doivent autrement faire face à de longs délais pour passer commande auprès d'Apple - et augmente à son tour le temps d'attente pour les clients légitimes.



Le terme "scalping" désigne le fait d'acheter des produits très demandés dans le seul but de les revendre immédiatement à un prix nettement supérieur à celui de la vente au détail. Nous l'avions notamment vu sur la PS5 pendant près de deux ans.

Les vendeurs tiers d'iPhone n'en sont pas à leur coup d'essai, les premiers cas remontent à l'iPhone 4. Ils allaient alors en Apple Store remplir leur caddie.

Hier, Apple a dû fermer son Apple Store de Pékin parce que les acheteurs du marché gris s'emparaient de toutes les réserves du magasin. Des clients ont été vus quittant le magasin avec 20 à 30 iPhones emballés, qu'ils tentaient ensuite de vendre aux passants.

Le fabricant de l'iPhone a riposté en imposant des limites aux achats en magasin et en ligne. Mais les vendeurs à la sauvette ont tout simplement engagé des dizaines de personnes pour faire la queue afin d'acheter les téléphones dans les magasins de détail, et ont utilisé des robots pour effectuer des achats en ligne.



Selon la société de cybersécurité Kasada, les robots d'achat - également connus sous le nom de robots "tout-en-un" ou "AIO" - ont abandonné l'achat de chaussures de sport très convoitées pour commander des tonnes d'iPhone 15.

Kasada a été témoin d'activités de botting réussies pour abuser du processus de précommande de l'iPhone 15 Pro Max d'Apple. Le plus souvent, l'activité se déroule au sein des mêmes communautés et services tout-en-un (AIO) qui gagnent de l'argent en vendant à la sauvette des baskets et des consoles électroniques à la mode [...].



[Un exemple de bots AIO qui ont rapidement modifié les capacités de leur bot pour exploiter l'événement de pré-commande d'Apple [affirme] avoir enregistré près de 2 500 iPhone 15 en une seule journée. Avec un bénéfice estimé à 300 dollars par appareil, cela représente un profit de 750 000 dollars pour les vendeurs à la sauvette qui utilisent ce robot.



[Un autre] revendique 3 000 commandes réussies, ce qui laisse présager une livraison au cours de la première semaine suivant la date de lancement. Ces vendeurs à la sauvette peuvent s'attendre à gagner près de 1 000 000 de dollars grâce à cette vente.

Les robots AIO sont appelés ainsi parce qu'ils gèrent l'ensemble du processus d'achat, depuis la détection de la disponibilité de nouveaux stocks jusqu'au placement dans le panier et à la validation de la commande. Ces transactions par lots peuvent être réalisées quelques secondes, de la mise en panier au paiement. Ce sont de véritables programmes développés par des personnes visiblement très douées. Sauf que les gens honnêtes voient leurs commandes être reléguée avec des délais d'un ou deux mois.



Mais comment Kasada sait-elle tout cela ? L'activité de l'entreprise consiste justement à bloquer ces bots. L'entreprise a donc intérêt à mettre en évidence l'ampleur du problème et son rapport s'appuie sur les affirmations des fabricants de bots et de leurs utilisateurs. Toutefois, il ne fait aucun doute que le problème existe, et à une échelle considérable. Une étude de Piper Sandler a conclu que ces bots contribuent à un marché de revente de chaussures de sport d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. On comprend mieux les sommes démesurées que de plus en plus de personnes mettent dans leurs baskets, les tarifs ne font que grimper (avant l'éclatement de la bulle ?).



Si Apple, comme tant d'autres à l'image d'Amazon, s'adaptent constamment pour contrer ces pratiques, les fabricants de robots modifient leurs outils pour contourner la détection à chaque nouvelle sortie, un peu comme pour le jailbreak.



Toujours est-il que si vous désirez vous offrir le dernier iPhone 15 ou iPhone 15 Pro, le mieux est de passer par :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.