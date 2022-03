Révélation : Apple a économisé 6,5 milliards de dollars depuis le retrait du chargeur

Depuis plus de 2 ans, Apple ne propose plus l'adaptateur secteur dans les boîtes de ses iPhone, l'entreprise estime que cela est un accessoire inutile étant donné que le consommateur peut utiliser le chargeur de son ancien iPhone (ou en acheter un lui-même). Si le géant californien s'est justifié par la protection de l'environnement, il s'avère que cela est très bénéfique pour faire des économies !

Un atout environnemental, mais aussi pour le business

Depuis longtemps, Apple a de grandes ambitions pour la protection de l'environnement, l'entreprise souhaite une neutralité en carbone d'ici 2030 pour l'ensemble de ses produits de l'étape de conception jusqu'au recyclage.

L'une des actions d'Apple au dernier trimestre de 2020, ça a été de supprimer l'adaptateur secteur des boîtes des iPhone, si cela a créé la polémique dans de nombreux pays, la firme de Cupertino a toujours expliqué qu'elle ne reviendrait jamais sur cette décision.



Pourquoi ?

Car cela est bénéfique pour la planète. En enlevant l'adaptateur secteur avec les iPhone et les Apple Watch, Apple arrive à préserver 861 000 tonnes de cuivre, d'étain et de zinc, des éléments chimiques indispensables pour la fabrication des chargeurs. Ajoutons à cela des emballages qui deviennent plus compacts et donc qui permettent d'augmenter la quantité des coffrets lors des grosses expéditions depuis la Chine, l'Inde et Taïwan.

Lors de l'annonce de la suppression des accessoires, Lisa Jackson, la responsable de l'environnement chez Apple avait déclaré :

Nous savons que les clients ont accumulé des adaptateurs et que la production de millions d'adaptateurs inutiles consomme des ressources et ajoute à notre empreinte carbone.

Si cela est une bonne chose pour l'environnement, c'est également un atout phénoménal pour l'aspect financier. Selon un récent rapport du Daily Mail, le fait de retirer l'adaptateur secteur et les EarPods des boîtes des iPhone a permis d'économiser la coquette somme de 6,5 milliards de dollars.

Il n'y a pas que la planète qui s'en sort gagnant, il y a aussi Apple qui réalise de meilleures marges de bénéfices, car n'oublions pas que la disparition du chargeur et des écouteurs n'ont pas entraîné une baisse des tarifs sur les produits concernés !



Notons tout de même que ce calcul se base sur les 190 millions d'iPhone qui ont été vendus depuis qu'Apple a adopté cette mesure. À relever que le Daily Mail ne prend pas en compte le nombre de ventes d'adaptateurs secteurs et d'EarPods auprès des clients qui viennent de l'univers Android et qui ne peuvent pas toujours réutiliser leur chargeur.

Toutefois, le média britannique évalue ce business de la vente des accessoires absents à 267 840 000 euros, ce qui représente un sacré gain financier.



Du côté d'Apple, l'entreprise n'a bien évidemment jamais mis en avant les revenus supplémentaires que génère cette modification de sa politique, le géant californien rappelle tout de même que son geste permet de réduire considérablement ses émissions de carbone. Pour donner une idée, cela correspondrait à 500 000 voitures en moins sur les routes par an.