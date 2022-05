Rumeur : voici la feuille de route d'Apple pour l'encoche de l'iPhone

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 4 min)

Julien Russo

Réagir



Présente depuis l'iPhone X commercialisé en novembre 2017, l'encoche vit ses derniers instants dans la gamme iPhone. En effet, toutes les rumeurs annoncent le passage à un trou accompagné d'une pilule en tête de l'écran. Le consultant spécialisé dans les technologies d'affichage Ross Young dévoile plus d'informations à ce sujet !

L'encoche aura définitivement disparu dès l'iPhone 15

L'iPhone est l'un des derniers smartphones à comporter une encoche en haut de son écran, la majorité des concurrents propose désormais un dispositif plus discret comme une petite pilule ou un trou pour la caméra avant.

Si beaucoup de clients Apple n'ont rien contre l'encoche et ne voient pas d'inconvénient à la conserver encore pour quelques années, certains ne supportent plus d'avoir une encoche aussi épaisse en haut de leur écran.



Apple écoute attentivement sa communauté pour la conception de ses futurs produits et pour le géant californien, l'encoche n'est plus envisageable dès cette année.

En effet, l'entreprise veut supprimer l'encoche seulement sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, cependant elle sera toujours présente sur les modèles "non pro".



Toutefois, cette stratégie devrait se poursuivre l'année prochaine avec les iPhone 15, Apple aurait prévu d'exclure complètement l'encoche pour tous les modèles d'iPhone, même pour ceux qui ont un tarif moins onéreux.

Cette allégation nous vient du célèbre consultant spécialisé Ross Young, il affirme que l'approche d'Apple sera dans un premier temps d'habituer les clients à la pilule accompagnée du trou sur les iPhone 14 Pro puis de démocratiser ce nouveau format avec tous les iPhone 15.



Pour Apple, cela permettra aussi de voir le ressenti des consommateurs vis-à-vis du retrait de la traditionnelle encoche. Seront-ils réticents à l'idée d’acquérir un iPhone 14 Pro sans l'encoche ou vont-ils au contraire ne pas prendre en compte ce changement lors de l'achat ?



Comme mentionné dans l'un de nos précédents articles, la disparition de l'encoche augmentera légèrement la taille des écrans des futurs iPhone 14 Pro.

Plus de pilule et de trou dès 2024

Toujours selon Ross Young, l'étape après la "pilule + le trou" sera d'inclure les capteurs nécessaires au fonctionnement du Face ID et la caméra avant sous l'écran.

Le consultant spécialisé estime que cette avancée technologique arrivera à partir de 2024 avec les iPhone 16 Pro puis en 2025 sur tous les modèles d'iPhone 17.