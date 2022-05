Des écrans encore plus grands sur les iPhone 14 Pro

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Les prochains modèles hauts de gamme d'Apple, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, seront certainement dotés d'un écran légèrement plus grand que celui de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max, selon de nouvelles informations partagées par Ross Young, consultant spécialisé dans les technologies d'affichage. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque cette possibilité.

Une dalle plus grande pour les iPhone 14 Pro

Selon Ross Young, l'iPhone 14 Pro aura un écran de 6,12 pouces, contre 6,06 pouces pour l'iPhone 13 Pro. De même, M. Young a déclaré que l'iPhone 14 Pro Max aura un écran de 6,69 pouces, ce qui serait (très) légèrement plus grand que l'écran de 6,68 pouces de l'iPhone 13 Pro Max. Mais le gabarit des appareils ne devraient pas changer.

M. Young a déclaré que cette évolution à la marge est due à des bordures plus étroites autour de l'écran et à un nouveau design en forme de pilule et de trou remplaçant l'encoche. La découpe plus discrète devrait accueillir les capteurs d'un nouveau Face ID 2, alors que le trou serait destiné à la caméra frontale.

iPhone 13 Pro - 6.06"

iPhone 14 Pro - 6.12"

iPhone 13 Pro Max - 6.68"

iPhone 14 Pro Max - 6.69"



Differences due to pill + hole replacing the notch and narrower bezels. — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022



Ross Young, patron de Display Supply Chain Consultants, a obtenu un certain crédit en ce qui concerne les fuites relatives aux futurs produits Apple. Il a révélé avec précision que l'iPad mini 6 serait doté d'un écran de 8,3 pouces et que les derniers modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces seraient dotés de ProMotion. Sans oublier que le 120 Hz ne ferait pas son apparition sur l'iPhone 12 Pro mais l'iPhone 13 Pro.