Le port USB-C des iPhone 15 n'a aucune restriction

Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des nouveautés les plus marquantes des modèles d'iPhone 15 est le port USB-C, en lieu et place du célèbre Lightning. Et bien, malgré plusieurs rumeurs alarmistes, le port USB-C des nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'Apple est "totalement standard" sans restriction sur les accessoires.

Le port USB-C classique

Pour les "anciens" iPhone équipés du connecteur Lightning, iPhone 14 inclus, Apple limite la fonctionnalité de certains câbles et accessoires qui ne sont pas certifiés dans le cadre de son programme "Made for iPhone" (MFi). La rumeur voulait qu'Apple applique des limitations similaires au port USB-C sur les différents iPhone 15, mais ce n'est apparemment pas le cas.

Comme l'indique Andrew Cunningham d'Ars Technica, il est toujours possible qu'Apple lance un programme de certification "Made for iPhone" pour les accessoires iPhone dotés d'un port USB-C, mais il semble que les accessoires non certifiés fonctionneront parfaitement avec les appareils. À la manière des iPads et Macs dotés de ports USB-C, notre confrère explique que tous les câbles, chargeurs et accessoires USB existants fonctionneront normalement avec les iPhone 15.



Les quatre modèles d'iPhone 15 sont équipés d'un port USB-C, mais les vitesses de transfert de données diffèrent entre les deux games. Les modèles standards iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont limités à des vitesses de transfert de données USB 2.0 allant jusqu'à 480 Mbps, ce qui correspond à la technologie Lightning, tandis que les modèles iPhone 15 Pro prennent en charge des vitesses de transfert de données USB 3 allant jusqu'à 10 Gbps. Pour cela, il faut un câble Thunderbolt 3, voire un Thunderbolt 4 pour profiter du stockage externe lors des tournages vidéos.

Les détails sur le port USB-C des iPhone 15 Pro

Pour mémoire, la puce A17Pro Apple contient pour la première fois un nouveau contrôleur USB qui gère l'USB 3.



Le câble livré en standard permet de charger et synchroniser à la vitesse USB 2 de l'ancien port Lightning.



Le câble Thunderbolt 3/USB 3 (ref MQ4H2ZM/A), vendu séparément pour 45€, permet des transferts jusqu’à 10 Gb/s (20 fois plus vite).



Le câble Thunderbolt 4/USB 4 (ref MU883ZM/A), vendu séparément pour 79€, permet des transferts de photos et de vidéos à partir d'apps spécialisées jusqu'à 40 Gb/s et permet notamment d'enregistrer des vidéos 4K HDR 60 Hz sur un disque externe.



N’oublions pas le nouvel Adaptateur USB‑C vers Lightning (ref MUQX3ZM/A) qui, pour 35€, vous permettra d'utiliser vos anciens câbles sur les nouveaux iPhones 15 et 15 Pro.

Acheter l’iPhone 15

Apple a commencé à accepter les précommandes pour les quatre modèles d'iPhone 15 plus tôt dans la journée. Les téléphones seront lancés le vendredi 22 septembre en magasins et sur Internet.



Vous avez réservé votre iPhone ? Si oui, quel modèle et couleur ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.