Belkin lance le support de caméra iPhone pour iMac, Mac mini et Mac Pro

Belkin élargit sa gamme de supports "Caméra de continuité" compatibles avec les iPhone MagSafe avec le lancement du "iPhone Mount for Mac Desktops", qui est capable de se fixer sur les modèles iMac et différents écrans qui accompagnent les Mac mini, Mac Studio et Mac Pro.

Voici le Belkin iPhone Mount

Le support de caméra Belkin pour ordinateurs de bureau Mac rejoint le support de caméra existant de Belkin, disponible pour les MacBook Pro et MacBook Air. Le support est conçu pour être fixé au sommet d'un iMac ou d'un écran externe, puis un iPhone compatible MagSafe peut être placé pour faire office de caméra améliorée.



Une fois fixé à un Mac par le biais du support, l'iPhone peut être utilisé comme webcam pour FaceTime et d'autres applications vidéo. Les modes paysage et portrait sont tous deux disponibles, et le support permet d'utiliser toutes les fonctions de la Continuity Camera, y compris Center Stage et le fameux Desk View qui filme vos mains vues de haut, très pratique pour les YouTubers par exemple.



Le support est compatible avec la plupart des écrans et moniteurs externes, et il fonctionne également avec une vis de trépied standard de 1/4".

Le support Belkin c’est :

Fixation magnétique compatible MagSafe pour iPhone.

Se monte en toute sécurité sur les bureaux et écrans Mac.

Optimisé pour la fonction de caméra de continuité.

Angle de vue réglable de la verticale à 25 degrés vers le bas.

Fonctionne avec les étuis compatibles MagSafe.

Compatible avec la plupart des écrans et moniteurs externes.

Compatible avec la vis de trépied 1/4".

Prix : 34,95 €

Le support pour iPhone de Belkin destiné aux ordinateurs de bureau Mac est répertorié sur la boutique en ligne américaine d'Apple, mais il n'est pas encore disponible à la vente.



Notez qu'il faut par contre MacOS 13 Ventura pour profiter de la fonction webcam améliorée.