La caméra Blink mini d'Amazon est en promo pour le Prime Day

Pour annoncer l’événement annuel Prime Day 2022 qui aura lieu les 12 et 13 juillet, Amazon lance quelques offres immanquables sur des produits populaires.



Sortie en mai 2020, La Blink Mini est une caméra de surveillance d’intérieur haute résolution proposée par Amazon à un prix défiant toute concurrence. Celle qui se branche sur une prise électrique, avec détection de mouvements et système audio bidirectionnel pour surveiller votre résidence est normalement vendu 34,99 €. Mais pour le Prime Day, le géant du e-commerce a eu la bonne idée de baisser son prix de 24%, soit 22,99 € seulement !

Une caméra domotique HD en promo chez Amazon

La Blink Mini est la version d'entrée de gamme des modèles Ring, autre propriété d'Amazon. Plus compact et plus accessible en termes de prix, la Blink Mini n'en reste pas moins très intéressante avec une définition Full HD de 1080p et une vision nocturne infrarouge couplé à un système de détection de mouvements.

Avec l'application Blink Home Monitor, vous pouvez évidemment voir ce qui se passe à la maison depuis un iPhone ou un Android. Mieux, l'app vous envoie des notifications à chaque détection suspecte. Et la fonctionnalité de visiophone permet de parler avec la personne présente sur les lieux.



SI le prix est mini, en revanche il faudra prévoir un abonnement pour stocker les vidéos dans le cloud. Comptez 3€ pour une caméra où 10€ pour plusieurs appareils sur le même lieu.

Blink Home Monitor

Enfin, sachez qu'il faudra télécharger l'app Blink Home Monitor qui prend évidemment en charge Blink Mini. Elle est gratuite sur l'App Store et le Play Store.

Télécharger l'app gratuite Blink Home Monitor

