Le pack de 3 caméras Blink Outdoor est en promotion sur Amazon

Avec la hausse de l'insécurité en France, installer des caméras à l'intérieur de chez soi comme à l'extérieur peut être rassurant pour la sécurité de ses biens. Amazon s'est depuis longtemps fait une place sur ce marché avec sa marque Blink, des caméras de surveillance qui ont rapidement acquis une image de qualité et de compétitivité avec des caractéristiques attractives. Aujourd'hui, Amazon propose une remise sur son pack de 3 caméras Blink Outdoor !

Depuis son rachat par Amazon en décembre 2017, la marque de caméras connectées Blink réalise des prouesses dans le secteur, les derniers modèles sont acclamés par les critiques et les consommateurs sont à chaque fois satisfaits. Pour dynamiser ses ventes avant le plus gros trimestre de l'année, Amazon a décidé de brader le pack qui de 3 caméras Blink Outdoor.



Au lieu d'être facturé au tarif de 159,99€, Amazon propose le trio à seulement 134,99€ ce qui représente quand même une réduction de 16%. Avec les Blink Outdoor, vous retrouvez plusieurs avantages :

Une autonomie de 2 ans

Une résistance contre les conditions climatiques (intempéries, chaleur, froid...)

Système audio bidirectionnel

Vision nocturne par infrarouge

Vidéo en HD 1080p

Alerte d'une détection de mouvement par une notification sur votre smartphone

Dans le packaging que vous recevez, Amazon vous fournit les piles AA nécessaire pour le fonctionnement des caméras et plusieurs kits de montage. Pour le reste, l'installation et les connexions des caméras sont très simples, tout se réalise avec l'aide d'une application iOS et Android dédiée.



Officiellement, la Blink Outdoor est à installer à l'extérieur de votre domicile pour par exemple couvrir une entrée ou un jardin, toutefois elle peut aussi se poser à l'intérieur de votre logement.



En ce qui concerne le stockage vidéo, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de sauvegarder les extraits de détection de mouvement dans HomeKit Secure Video, il faudra obligatoirement passer par le cloud payant d'Amazon. Un essai gratuit de 30 jours pour chaque caméra du pack vous sera proposé, au-delà de cette période, un abonnement mensuel sera requis.

Pour ceux qui privilégient le stockage en local (ce qui n'est pas la meilleure idée en cas de cambriolage), il sera nécessaire d'acheter en supplément le Sync Module 2 au tarif de 34,99€ ainsi qu'une clé USB.

Télécharger l'app gratuite Blink Home Monitor

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.