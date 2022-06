Imprimez ce support 3D pour avoir l'iPhone en webcam sur MacOS Ventura

Un twittos a trouvé le moyen de tester en avant-première la fonctionnalité Continuité qui permettra d'utiliser son iPhone comme caméra sur le dos du Mac. Grâce à son imprimante 3D, il a réalisé un objet qui sert de support et qui maintien correctement l'iPhone, plutôt astucieux.

La magie de l'imprimante 3D

Lors de la WWDC22, Apple nous a dévoilé son nouveau système (Continuité) qui permet de fixer en quelques secondes l'iPhone sur le dos de notre Mac afin qu'il prenne le relai en tant que caméra. Pour tenir sur le Mac, l'iPhone est placé sur un petit support qui joue le rôle d'aimant et de point de fixation.



Pour ce qui est du support, Apple va comme souvent s'associer avec Belkin, qui devrait mettre l'objet en vente à l'automne prochain, une fois que iOS 16 et macOS Ventura seront de sortie. Si vous êtes du genre pressé et que vous ne souhaitez pas patienter encore trois mois, un internaute de Twitter a la solution pour vous.

Jonathan Wight a créé des modèles pour le MacBook Pro et l'iMac Pro à l'aide de son imprimante 3D. Vous pouvez donc gratuitement imprimer l'un des supports et le fixer sur votre Mac pour tester la fonctionnalité dès maintenant.



Bien entendu, il faut être en possession d'iOS 16 et macOS Ventura en bêta, d'une imprimante 3D et d'un des deux Mac cités ci-dessus. Comme vous pouvez le constater sur les photos, son support ne possède pas la partie aimanté (logique). Pour pallier ce problème, deux petits crochets sont ajoutés à la forme finale du support.