BBEdit 14.1 ajoute des raccourcis sur Mac pour créer un document

Le populaire éditeur de code et de texte BBEdit a été mis à jour hier avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. La version 14.1 de l'app macOS apporte notamment de nouvelles actions de raccourcis pour créer des documents et ajoute la prise en charge de plusieurs carnets de notes en simultané.

BBEdit prend en charge plusieurs carnet de notes

Le système de prises de notes de l'app a été amélioré pour prendre en charge plusieurs carnets. Dans les versions précédentes de l'app, les notes étaient stockées dans un seul endroit, mais désormais les utilisateurs de BBEdit peuvent séparer leurs notes en plusieurs dossiers, ce qui est utile pour ceux qui travaillent sur plusieurs projets.

Une meilleure gestion des images

Les fichiers images peuvent être découverts dans le navigateur et les projets, et les utilisateurs peuvent désormais supprimer les métadonnées des images directement à partir de BBEdit.

BBEdit facilite l'automatisation

Un autre ajout bienvenu à BBEdit 14.1 est le support des actions de raccourcis. Pour l'instant, il y en a deux : "Créer un document texte" et "Créer une note". Comme prévu, les utilisateurs peuvent créer plusieurs flux de travail automatisés à l'aide de ces actions.



Rich Siegel, fondateur et PDG de Bare Bones Software, a déclaré :

Il est clair que le système de notes introduit dans BBEdit 14 a vraiment répondu à nos attentes. Les commentaires reçus étaient extrêmement positifs et les gens en voulaient plus. Les carnets de notes multiples permettent de rester organisé, et d'autres fonctions vous permettent de nettoyer au fur et à mesure. Les utilisateurs de raccourcis ont souvent besoin que leur texte atterrisse quelque part, et nos nouvelles actions permettent d'y parvenir.

En plus des nouvelles fonctionnalités, les développeurs ont corrigé des bugs et effectué plusieurs optimisations avec la mise à jour 14.1, ce qui devrait rendre l'expérience de travail avec BBEdit plus fluide que jamais. On note enfin l'ajout d'un plugin pour mieux afficher les fichiers JSON.



BBEdit fonctionne avec macOS Mojave et les versions ultérieures, mais certaines fonctionnalités (comme l'intégration avec Raccourcis) nécessitent macOS Monterey. Les prix des licences peuvent être trouvés sur le site Web de BBEdit - et il convient de noter qu'un essai gratuit est disponible.

