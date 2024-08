ChatGPT sur Mac facilite le multitâche avec un mode compagnon

OpenAI a publié une nouvelle mise à jour de son application ChatGPT pour Mac, rendant le multitâche avec l'IA générative et d'autres applications simultanément beaucoup plus facile.



Comme l'explique OpenAI, la version de bureau pour macOS du 6 août 2024 vous donne maintenant un accès côte à côte à ChatGPT. Utilisez "Option + Espace" pour ouvrir une fenêtre compagnon, qui reste au premier plan pour une utilisation plus facile lorsque vous travaillez avec d'autres applications.

ChatGPT en mode compagnon

Avant la nouvelle version, le combo clavier "Option + Espace" ouvrait une invite de saisie de texte similaire à Spotlight d'Apple, vous permettant de taper ou de télécharger des fichiers vers ChatGPT depuis n'importe quelle application.

Le raccourci clavier était idéal pour accéder instantanément à ChatGPT depuis l'application que vous utilisiez, mais il mettait ChatGPT en fenêtre principale dès que vous appuyiez sur retour.

Avec la mise à jour, "Option + Espace" invoque la même superposition rapide, mais crée désormais une mini-fenêtre ChatGPT qui apparaît à côté de l'application que vous utilisez déjà.

Ce changement est particulièrement appréciable car l'ancienne méthode nécessitait de basculer entre les fenêtres (à coup de Alt + Tab par exemple), surtout sur les petits écrans. La nouvelle vue mini peut être étendue à la fenêtre complète, mais vous n'êtes plus par défaut en mode plein écran.

Si vous utilisez ChatGPT sur Mac, installez la nouvelle mise à jour. Sinon, rendez-vous sur le site d'OpenAI pour récupérer le logiciel. Sur iPhone, il est disponible via l'App Store.



PS : en cadeau, voici 10 idées d'utilisation de ChatGPT sur Mac, fourni par l'outil lui-même !

10 Idées d'Utilisation de ChatGPT sur Mac