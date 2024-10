ChatGPT dévoile canvas, une nouvelle interface qui facilite la vie pour travailler

ChatGPT lance canvas, la première mise à jour majeure de l'interface visuelle de ChatGPT depuis son lancement il y a deux ans. Un design pensé pour les travailleurs qui va se peaufiner au fil des mois.

Canvas : une interface revisitée de ChatGPT

ChatGPT présente canvas, une toute nouvelle interface qui a pour objectif de faciliter la vie des utilisateurs qui réalisent des projets d'écriture ou de codage à l'aide du service d'OpenAI. Cette barre latérale, qui s'ouvre automatiquement ou manuellement, permet de garder la discussion avec l'IA à côté et de travailler en symbiose avec elle.

Image : OpenAI

Il est par exemple possible de mettre du texte en surbrillance et de demander à ChatGPT de se concentrer uniquement sur cette partie. Un menu de raccourcis offre un accès rapide aux actions les plus courantes comme déboguer du code ou ajuster certains paramètres d'écriture. Un bouton est également présent pour revenir rapidement en arrière, bref une véritable petite interface pensée exclusivement pour le travail avec ChatGPT et surtout bien plus pratique que la fenêtre de discussion initial style SMS.



Une première version en bêta qui tourne sous GPT-4o et dans un premier temps réservée aux utilisateurs payants via ChatGPT Plus et Team. OpenAI promet que tous les utilisateurs de la version gratuite pourront en profiter lorsqu'elle sortira de son cycle de bêta.

