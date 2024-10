Charlie Deets quitte Safari d'Apple pour Arc de The Browser Company

L'un des concepteurs de Safari, le navigateur d'Apple, a quitté l'entreprise pour rejoindre The Browser Company. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui par Josh Miller, PDG de la société à qui l'on doit notamment Arc, un nouveau navigateur dopé à l'iA.

Une belle prise pour The Browser Company

The Browser Company s'est fait connaître avec le navigateur web Arc, de plus en plus populaire, qui entend proposer une expérience de navigation Internet "plus calme et plus personnelle". Sur iOS, on trouve d'ailleurs une version minimaliste appelée Arc Search. L'ambition d'Arc est de remplacer Chrome.

Josh Miller a donc fièrement annoncé l'arrivée de Charlie Deets chez The Browser Company, après avoir passé cinq ans chez Apple. Miller décrit Deets comme l'un des deux concepteurs principaux de Safari chez Apple, ce qui est vérifiable sur le profil LinkedIn de ce dernier.



Selon son curriculum vitae, Deets a rejoint Apple en mai 2019 et a travaillé sur les applications Safari, Maison, Confidentialité, Accessibilité et Partage d'écran. Avant son passage chez Apple, il a passé plus de cinq ans en tant que concepteur principal de produits chez Meta, travaillant sur Facebook et WhatsApp.



M. Deets a confirmé son arrivée chez The Browser Company sur son compte Twitter personnel, et il en a profité pour confirmé qu'il avait imaginé le "swipe to reply" (glisser pour répondre) pendant qu'il travaillait chez Meta. On a du mal à comprendre ce qui est si marquant à propos d'un geste que l'on retrouve depuis des années un peu partout.

Une société en expansion

Concernant The Browser Company, l'entreprise est en pleine bourre. Il y a un mois à peine, elle a levé 50 millions de dollars pour une valorisation de 550 millions de dollars, de quoi annoncer son arrivée prochaine en version finale sur Windows, Mac et iOS avec un système de synchronisation multiplateforme unique d'ici l'été.

Nous imaginons un navigateur capable de penser aussi vite que nous, de nous soulager et de faire avancer notre créativité. Un navigateur équipé pour la façon dont nous utilisons l'internet en 2024, et fondamental pour la façon dont nous espérons l'utiliser à l'avenir.

Pour se démarquer, outre son interface plein écran avec menu latéral refermable, Arc a surtout ajouté une série de fonctionnalités axées sur l'intelligence artificielle dans ses dernières mises à jour, se démarquant ainsi de Safari et de la concurrence. Mais Apple prépare une riposte en bonne et due forme avec iOS 18 qui devrait être une révolution, la plus grande mise à jour de l'histoire de l'iPhone.