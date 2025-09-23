Delta Force : 300 millions de revenus et une nouvelle saison "Guerre en flammes"

Le jeu de tir tactique Delta Force de Team Jade a atteint un impressionnant total de 300 millions de dollars de dépenses brutes des joueurs sur mobile, seulement cinq mois après son lancement mondial le 21 avril 2025, selon les estimations d'AppMagic pour l'App Store et Google Play. Ce chiffre exclut les revenus sur PC, consoles et autres marketplaces mobiles en Chine, mais inclut les revenus de l'App Store en Chine avant le lancement mondial, où le jeu est disponible depuis fin 2024.



Pour fêter cela, les développeurs proposent depuis ce matin la nouvelle saison "Guerre en flammes", avec notamment une carte inédite "Faille".

Delta Force enchaine les records

Après de bons débuts, mais légèrement en deçà des attentes avec 10 millions de téléchargements en quatre jours, le jeu a connu une forte augmentation cet été, avec une hausse des dépenses mensuelles des joueurs de 166 % en juillet, atteignant 62,4 millions de dollars, et restant au-dessus de 50 millions en août, dépassant son précédent record de 29,7 millions en mai. Septembre a été encore plus impressionnant, avec un pic de dépenses quotidiennes des joueurs à 9,3 millions de dollars le 19 septembre, soit une augmentation de 333 % par rapport aux 2,1 millions du 12 septembre. Le mois a débuté avec 1,3 million de dollars de dépenses quotidiennes et est en passe de devenir le mois le plus lucratif de Delta Force.



Dire que les joueurs chinois sont responsables de cela est loin d'être exagéré, ces derniers contribuant à hauteur de 294,1 millions de dollars, soit 96 % du total mondial de 303,5 millions de dollars. Les États-Unis se classent au deuxième rang avec 2,9 millions de dollars (1 %), suivis par le Japon avec 2,5 millions de dollars. Aucun autre marché n'a dépassé 1 million de dollars de dépenses sur les deux principales plateformes mobiles. Étrange, car il s'agit clairement d'un top jeu AAA pour nous.



Cette hausse des revenus coïncide avec des événements in-game, notamment un défi estival bimensuel, le Summer Pass (juillet-août), des "quêtes accélérées" et une chasse au trésor. Une collaboration avec le DJ norvégien Alan Walker a introduit des packs exclusifs le mois dernier. En septembre, des modes d'événements spéciaux comme le Warfare Challenge et Gator Frenzy, où les joueurs s'aventurent dans des repaires de crocodiles, ont encore stimulé les dépenses des joueurs. Sans oublier un crossover avec Metal Gear !

La nouvelle saison "Guerre en flammes"

La plus grosse mise à jour de l'année, la nouvelle saison GUERRE EN FLAMMES est en ligne ! Nouvelles cartes, nouvel opérateur, nouveau mode de jeu et nouvelles collab. disponibles !



Les flammes se rallument. Opérateurs, équipez-vous pour tracer une nouvelle voie !



La nouvelle saison Guerre en Flammes introduit la carte Faille pour des combats urbains dans des ruines antiques, le mode Match à mort en équipe en 8v8, et une version améliorée du mode Unité des Victorieuxavec déploiement d’urgence. Explorez la carte Prison des Marées pour une évasion en équipe et incarnez Raptor, expert en reconnaissance. Nouvelles armes (MK47, carabine à levier) et véhicule (chasseur F-45A) enrichissent l’arsenal. Des collabs avec SAW et Goose Goose Duck apportent des apparences inédites. Le passe de saison repensé offre récompenses exclusives et objets utiles pour une expérience palpitante.



De quoi relancer l'intérêt de ce concurrent à COD Mobile.

