Apple coupe tous les paiements en Russie depuis le 1er avril

russiaApple durcit encore sa position en Russie. Depuis le 1er avril, tous les paiements sont suspendus sur ses services, coupant l’accès à une large partie de son écosystème pour les utilisateurs du pays.

Apple coupe tous les paiements en Russie depuis le 1er avril

Apple a officiellement mis fin au traitement des paiements sur l’App Store et l’ensemble de ses services en Russie à compter du 1er avril 2026. Une décision aux conséquences immédiates pour des millions d’utilisateurs dans le pays.

Concrètement, il n’est plus possible d’effectuer de nouveaux achats ni de renouveler des abonnements existants via les services Apple en Russie. Sont concernés l’App Store, iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple One, Apple Fitness+, iTunes Store, Apple Podcasts, ainsi que les sonneries. La liste est exhaustive, c’est l’intégralité de l’écosystème de services Apple qui se retrouve bloqué.

Une seule échappatoire subsiste pour les utilisateurs disposant d’un solde sur leur compte Apple, ils peuvent continuer à effectuer des achats et renouveler leurs abonnements tant que ce solde le permet. Les codes App Store déjà en leur possession restent également utilisables.

apple russie

Du côté des contenus déjà acquis, Apple rassure, les applications et achats précédents resteront accessibles, avec la possibilité de continuer à mettre à jour les apps déjà possédées. En revanche, tout abonnement actif pour lequel Apple ne peut plus percevoir de paiement prendra fin, avec perte d’accès au contenu associé. Pour iCloud+, les données stockées resteront accessibles après l’expiration, le temps pour l’utilisateur de les récupérer.

Cette décision s’inscrit dans le contexte des sanctions internationales liées au conflit en Ukraine, Apple ayant progressivement réduit ses activités en Russie depuis 2022. Le retrait du traitement des paiements marque une étape supplémentaire et particulièrement structurante, puisqu’elle touche directement l’accès aux services numériques du quotidien pour l’ensemble des utilisateurs Apple dans le pays.

Les utilisateurs concernés peuvent demander un remboursement pour les achats éligibles via reportaproblem.apple.com.

5 réactions

Yoman067 - iPhone

@Tintinlunique : et en français ça donne quoi ? Les trolls ruSSes ne savent plus écrire ?

03/04/2026 à 16h17

Tintinlunique - iPhone

Sinon vivement la Russie soulève définitivement l’ukraine 🙏

03/04/2026 à 12h19

Tintinlunique - iPhone

La pub à chaque article, on en parle ?

03/04/2026 à 12h17

Hero974 - iPhone premium

C’était pas déjà fait ….???

03/04/2026 à 08h31

911po - iPhone premium

Poisson d’avril les russes ! Ah bah non en fait 😅😆

03/04/2026 à 07h56

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