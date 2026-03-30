Apple prépare bien un écran OLED pour l’iMac de 2029

Apple préparerait le lancement d’un iMac équipé d’un écran OLED, selon ZDNet Korea. Effectivement, la firme aurait demandé à Samsung Display, LG Display et d’autres fournisseurs de produire des échantillons de panneaux OLED de 24 pouces adaptés à un futur modèle d’iMac, en utilisant leurs lignes de production de masse. Il s’agirait du plus grand écran OLED jamais proposé sur un appareil Apple.

Généralisation de l’OLED

Apple aurait spécifiquement réclamé des panneaux OLED 24 pouces offrant une luminosité de 600 nits et une densité d’environ 218 pixels par pouce (PPI). À titre de comparaison, l’iMac M4 actuel dispose d’un écran LCD 24 pouces avec 500 nits de luminosité et 218 PPI. Ce serait la même résolution, mais avec les avantages de l’OLED, à savoir des noirs profonds, des couleurs plus fidèles ou encore une consommation en baisse.

Samsung Display devrait répondre en premier : l’entreprise prévoit de produire des échantillons à 220 PPI sur ses lignes de production QD-OLED grand format et de les livrer à Apple dans la seconde moitié de 2026. Ce serait une avancée notable par rapport aux panneaux QD-OLED à 160 PPI qu’elle produit actuellement en série pour les moniteurs. Le constructeur SEMES a d’ailleurs annoncé début mars avoir livré à Samsung un équipement d’impression à jet d’encre capable de supporter cette plus haute densité de pixels.



Les échantillons de LG Display devraient suivre ceux de Samsung. Ils pourraient cependant être moins lumineux, car ils utiliseraient des filtres de couleur plutôt qu’une couche de conversion de couleur à points quantiques. Au lieu de ses panneaux W-OLED 4-stack existants, LG Display envisagerait de concurrencer avec une conception 5-stack encore en développement, qui ajoute une couche verte pour améliorer la luminosité. L’entreprise développe également la technologie « eLEAP » (appelée en interne « fLEAP »), qui supprime le besoin de masques métalliques fins (FMM). Cette technologie est destinée à de futurs écrans pour appareils Apple, dont l’iMac et le MacBook.



Apple viserait un lancement de l’iMac OLED en 2029 ou 2030. Pour l’instant, l’iMac devrait recevoir une mise à niveau vers la puce M5. La machine a été rafraîchie pour la dernière fois avec la puce M4 et une caméra Center Stage 12 MP en octobre 2024. La version OLED aurait donc la puce M7 voire M8.