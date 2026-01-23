Apple accuse la Commission européenne pour la fermeture de Setapp

Apple a accusé la Commission européenne d’employer des « tactiques de retard politique » dans le conflit en cours sur les modifications de l’App Store dans l’Union européenne.



L’entreprise a fait cette déclaration à Bloomberg de manière préventive, alors que la Commission s’apprête à tenir Apple pour responsable de la fermeture prochaine de Setapp Mobile, une boutique d’applications alternative pour iOS gérée par la société MacPaw.

À qui la faute ?

MacPaw a en effet annoncé qu’elle mettrait fin à Setapp Mobile dans l’UE le 16 février 2026, invoquant des « conditions commerciales encore en évolution et complexes qui ne correspondent pas au modèle économique actuel de Setapp ». L’entreprise n’a pas donné plus de précisions, mais la structure tarifaire d’Apple dans l’UE - incluant des frais pour les boutiques alternatives et pour les applications qui y sont distribuées - est largement critiquée pour sa complexité.

Apple a rétorqué en affirmant que la Commission était responsable du blocage des progrès :

La Commission européenne refuse de nous laisser mettre en œuvre les changements qu’elle a elle-même demandés. En octobre, nous avons soumis un plan formel de mise en conformité et elle n’a toujours pas répondu. La Commission utilise des tactiques de retard politique pour tromper le public, déplacer les lignes rouges et cibler injustement une entreprise américaine avec des enquêtes lourdes et des amendes écrasantes.

Apple soutient qu’elle n’a pas simplifié ses conditions commerciales dans l’UE parce que la Commission a empêché la mise en œuvre des changements proposés. L’entreprise a également affirmé qu’il existait une demande très limitée pour les boutiques d’applications alternatives en Europe et qu’elle n’était pas à l’origine de la fermeture de Setapp.



Ce différend découle du Digital Markets Act (DMA), qui oblige Apple à autoriser les boutiques d’applications tierces dans l’UE et qui est supervisé par la Commission européenne. Selon des informations relayées par Bloomberg, la Commission prévoirait de déclarer que « Apple n’a pas déployé les changements nécessaires pour résoudre les problèmes clés liés à ses conditions commerciales, notamment leur complexité ».



Ce bras de fer met en lumière les tensions persistantes entre Apple et les régulateurs européens sur l’application du DMA. La fermeture de Setapp Mobile - lancée en 2024 - devient un point de cristallisation dans ce débat. D’autres boutiques alternatives, comme l’Epic Games Store et AltStore, restent quant à elles disponibles dans la région.