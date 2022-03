Peloton propose ses propres bracelets pour Apple Watch

La société Peloton vient de mettre en vente des bracelets Apple Watch qui portent le nom de la marque. Un nouveau produit marketing qui cache peut-être une future annonce autour d'un potentiel rachat de la société par le géant Californien Apple.

Peloton x Apple Watch

Peloton, société américaine d'équipements d'exercice et de médias basée à New York met en vente de nouveaux bracelets pour l'Apple Watch. Une nouveauté censée accompagner l'intégration de la fonction fréquence cardiaque à certains produits connectés de la marque.



Sur sa boutique en ligne, on retrouve les deux bracelets, un noir et un blanc, disponibles pour toutes les tailles d'Apple Watch et avec le nom de la marque apposé dessus. Au-delà du produit en lui-même, cette annonce pourrait en cacher une autre bien plus grosse.

Comme nous l'avons expliqué en fin d'année dernière, les revenus de Peloton sont en forte baisse depuis la mise en place par Apple de son anti-suivi publicitaire sur iOS 14.5. Son service Peloton Digital serait fortement impacté par cette mesure et aurait causé des répercussions financières négatives.



Forcément, il n'aura fallu attendre que quelques semaines et le début d'année 2022 pour voir la rumeur autour d'un potentiel rachat de Peloton par Apple qui ne cesse de grimper dans le domaine sportif depuis le lancement de Fitness+.



Une affaire à suivre de très près même si elle ne nous concerne pas totalement pour le moment étant donné que Peloton n'est pas disponible en France. Cela pourrait justement changer si Apple passait aux commandes.