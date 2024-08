Plex se lance dans la location de film

Plex a souvent été critiquée dans le passé pour faciliter le confort des personnes qui téléchargent illégalement et qui envoient tous les contenus sur un serveur Plex qui récupère les métadonnées pour donner l’impression d’un service de streaming légal. Face à cette mauvaise image (que n’a jamais voulu Plex), la célèbre plateforme a décidé de faire un pas dans les contenus légaux. Plex annonce lancer la location des films et concurrence désormais Apple, leader dans ce secteur.

Louer un film sur Plex ? Ça va être possible !

Plex entame une nouvelle ère en se lançant dans la location de films. À travers cette stratégie, Plex pourrait redorer son blason face aux critiques passées concernant son utilisation pour la centralisation de contenus téléchargés de manière douteuse. En proposant désormais un service de location légal, Plex se positionne comme un concurrent direct de géants du secteur, tels qu’Apple et Amazon.



Le nouveau service de location de films de Plex offre aux utilisateurs américains la possibilité d’accéder à une vaste bibliothèque de films sans nécessiter l’intermédiation de plateformes tierces. Les prix de location commencent à 3,99 $ pour les films plus anciens, tandis que les nouveautés et les films populaires sont proposés jusqu’à 20,99 $.

À la différence de certains de ses concurrents, Plex ne permet pas l’achat définitif de films, ni le téléchargement des titres loués, ce qui peut être regrettable quand on est dans des endroits sans connexion (avion, train…).



Le catalogue de films disponibles à la location inclut des titres phares tels que « Barbie », « Aquaman », « The Creator », « Wonka » et « Equalizer 3 ». Cette sélection variée garantit aux utilisateurs de Plex un accès à des contenus diversifiés, répondant ainsi aux goûts et aux préférences de chacun. De plus, les utilisateurs bénéficient d’un délai de 30 jours pour commencer à visionner un film après sa location, avec une période de visionnage illimité de 48 heures une fois le film lancé.



Au-delà de son service de location, Plex continue d’enrichir son offre de contenus gratuits. Les utilisateurs ont accès à une large sélection de films gratuits financés par la publicité, ainsi qu’à des chaînes de télévision en direct sans frais supplémentaires, ce qui renforce ainsi l’attractivité de Plex comme plateforme de divertissement complète.



La location de films sur Plex est pour l’instant exclusivement disponible aux États-Unis, via l’application web de Plex et compatible avec une multitude d’appareils. Plex n’a pas encore communiqué sur une éventuelle disponibilité dans d’autres pays, laissant ainsi une porte ouverte à une expansion future.



Avec cette évolution, Plex se réinvente et s’adapte aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de consommation de contenus numériques. En offrant une solution légale et pratique pour la location de films, Plex espère non seulement élargir son public mais aussi consolider sa réputation en tant que plateforme de divertissement respectueuse des droits d’auteur.



Source

Télécharger l'app gratuite Plex: Films, TV, musique