Plex ajoute "sauter les crédits" pour passer à l'épisode suivant plus rapidement

Bonne nouvelle si vous êtes un utilisateur régulier de l'application Plex, les développeurs viennent d'ajouter une fonctionnalité fort sympathique : le saut des crédits. À la fin de chaque épisode d'une série ou d'un film, vous avez les noms et prénoms de l'ensemble du casting, un moment peu intéressant qui vous bloque temporairement le passage vers l'épisode suivant de votre série préférée. C'est désormais terminé avec cette nouveauté.

Plex évolue et propose le saut des crédits

Face à la concurrence d'Emby ou encore de Kody, Plex n'a pas d'autres choix que d'innover et proposer de nouvelles fonctionnalités attrayantes à ses utilisateurs. Après une période de bêta qui a duré plusieurs semaines, le célèbre média center présente pour les utilisateurs d'iPhone et d'Apple TV exclusivement, un bouton "Passer les crédits" quand vous arrivez à la fin d'un épisode d'une série ou d'un film.



Plex fournit un système de détection automatique qui permettra d'afficher le bouton "passer les crédits" au moment où c'est le plus pertinent pour l'utilisateur. Vous aurez juste après à prendre votre Siri Remote pour appuyer sur ce bouton qui vous enverra directement à la dernière seconde de l'épisode et déclenchera une transition immédiate vers l'épisode suivant.

Voici comment Plex présente sa nouveauté inspirée des services de streaming populaire comme Netflix, Disney+ ou Apple TV+ :

Lorsque vous regardez un épisode d'une émission de télévision ou un film et que le générique de fin commence à s'afficher, vous pouvez désormais appuyer sur le bouton "Sauter le générique" et le lecteur passera à la fin du générique ou à l'écran de post-production si le générique se trouve à la fin du film ou de l'épisode.



Cela fonctionne aussi bien pour notre service gratuit Movies & Shows que pour le contenu personnel installé sur un serveur multimédia Plex.



Lors de la lecture d'un contenu dans une application prise en charge, un bouton "Passer le générique" apparaît lorsque le générique commence. Il est superposé à la vidéo et vous permet de le sélectionner pour sauter le générique. Si des scènes supplémentaires ont été détectées pendant ou après le générique, la lecture passera à celles-ci. Dans certaines applications, la lecture sera réduite et jouée dans une petite boîte sur l'écran de postproduction lorsqu'il n'y a pas (plus) de scènes supplémentaires à lire.

Toute la bibliothèque de streaming originale de Plex est prise en charge par Credits Detection sans coût supplémentaire. Credits Detection fonctionne de la même manière que la fonction "Intro Detection", sauf qu'elle nécessite un abonnement Plex Pass pour pouvoir être utilisée sur un serveur multimédia Plex privé.

