Plex licencie à son tour, la formule financée par la publicité étant décevante

Chez Plex, la semaine vire au cauchemar avec le licenciement de 20% de ses employés. Keith Valory, PDG de Plex, a attribué cette mesure à l'imprévisibilité du marché publicitaire, qui a rendu nécessaire une réduction des effectifs afin de survivre. C'est d'ailleurs le quotidien de tous les sites Internet ou presque.

Plex dans le dur

L'annonce des licenciements chez Plex est apparue pour la première fois sur Twitter par le biais d'un ancien employé, et The Verge a ensuite obtenu une note du PDG annonçant cette décision via Slack.

Selon le rapport, ces licenciements ont touché 37 postes dans l'ensemble de l'entreprise, alors qu'elle cherche à "réduire considérablement [...] les dépenses de personnel" et à devenir rentable d'ici 18 mois.



Pour cela, Plex prévoit de redéfinir les priorités de sa feuille de route de produits et de se restructurer en quatre domaines principaux de produits et services partagés.



Depuis 2019, Plex propose un service de streaming gratuit financé par la publicité dans son logiciel de serveur multimédia populaire. C'est cette stratégie qui, selon The Verge, a posé des difficultés à Plex :

L'activité publicitaire de Plex a été "considérablement affectée" par le ralentissement des marchés publicitaires mondiaux, a déclaré Valory, et "malheureusement, nous ne pouvons pas prédire combien de temps les marchés publicitaires et les prix resteront déprimés et volatils".

Le logiciel de serveur multimédia Plex est disponible gratuitement sur presque toutes les plateformes. Plex Pass est un niveau premium facultatif au prix de 4,99 € par mois, qui débloque une collection de fonctionnalités pour les utilisateurs avancés. Plex Pass est également disponible au tarif de 39,99 € par an ou de 119,99 € à vie, ce qui est toujours une bonne option pour les clients fidèles.

