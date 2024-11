Plex annonce un redesign majeur de son application avec une navigation simplifiée

En cette fin d'année 2024, Plex s'apprête à dévoiler une version entièrement repensée de son application, fruit de près de deux ans de développement. Cette refonte vise à offrir une expérience plus fluide et unifiée, que ce soit pour accéder à ses médias personnels ou aux contenus en streaming. L'idée étant de se rapprocher de plus en plus des services de SVOD classiques comme Netflix ou Apple TV+.

Une nouvelle interface plus claire et intuitive

La navigation a été complètement repensée pour mieux distinguer les différents types de contenus. La barre inférieure propose désormais des onglets dédiés aux bibliothèques personnelles, à la TV en direct et aux films et séries à la demande. La liste de visionnage (Watchlist) gagne une place de choix en haut de l'application, tandis que les visuels prennent plus d'importance avec un affichage optimisé des artworks.



L'interface a également été optimisée pour une utilisation à une main sur mobile, disant adieu aux menus hamburger cachés. Les utilisateurs peuvent désormais accéder rapidement à leur profil, leur historique de visionnage, leurs amis et leurs services de streaming depuis un menu utilisateur centralisé, se comportant ainsi comme un hub de tous les services SVOD en plus d'être un simple player pour des contenus hébergés par l'utilisateur.

Un développement unifié pour plus d'efficacité

L'équipe de Plex a fait le choix ambitieux de réécrire entièrement ses applications en unifiant sa base de code. Cette approche, qui utilise le langage SwiftUI à la place du framework UIKit (comme l’app iSoft depuis la v9), permettra d'assurer une expérience cohérente sur toutes les plateformes. Plex explique dans son annonce :

Avec cette nouvelle approche unifiée, notre équipe peut collaborer de manière transparente sur toutes les plateformes, garantissant que chaque nouvelle fonctionnalité soit disponible sur la plupart des plateformes dès le premier jour.

Cette preview, disponible d'abord sur mobile puis prochainement sur TV, ne comprend pas encore toutes les fonctionnalités (playlists, casting, visionnage en groupe...). Cependant, Plex s'engage à combler ces lacunes via des mises à jour hebdomadaires avant le lancement officiel début 2025. Pour éviter tout désagrément similaire à la récente polémique Sonos, l'application actuelle restera disponible pendant toute la période de test.



Les utilisateurs iOS et Android intéressés peuvent d'ores et déjà tester cette nouvelle version en suivant les instructions sur les forums de Plex. À noter que les places sont limitées pour les utilisateurs iOS qui souhaitent participer à cette phase de preview.



