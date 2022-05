Waze ajoute les accents toulousain, provençal et ch'ti pour les utilisateurs français

Julien Russo

Sur l'App Store, on retrouve de nombreuses applications qui peuvent vous accompagner sur un itinéraire en voiture ou à pied. Waze est probablement l'app qui s'est démarqué le plus rapidement de la concurrence, cela s'explique par le sérieux de l'application, mais aussi par les idées originales qui ajoutent un peu de divertissement à un trajet.

Les accents débarquent dans Waze

Dès aujourd'hui, Waze ajoute plusieurs voix françaises pour les instructions vocales pendant un itinéraire. S'il existait déjà les voix "classiques" de Morgan (pour la voix masculine) et Vanessa (pour la voix féminine), on retrouve désormais 3 nouvelles voix :

Antonin avec l'accent toulousain

Mireille avec l'accent provençal

Biloute avec l'accent Ch'ti

Comme l'explique Waze à travers son communiqué, cette nouveauté était en préparation depuis un certain temps, c'est surtout un clin d'œil aux utilisateurs qui apprécient les accents de leur région :

Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle fonctionnalité qui va permettre à nos Wazers sudistes, ch’tis ou toulousains de se faire guider par un accent qui leur est familier

En plus des accents, les nouvelles voix mentionneront également des expressions du type : "Attenchion biloute", "Ablouque ta cheinture", "Fais pas le fada !", Va pas à toute berzingue", "A m'en donné"...

Comme l'a expliqué Jérôme Marty au micro de France Bleu Occitanie, Waze propose une expérience unique et jamais entendue jusqu'à aujourd'hui, on retrouve des expressions typiques à différentes régions françaises, les voix et les expressions ont été poussées au maximum de leur réalisme.



Cette nouveauté fait suite à un sondage réalisé sur Twitter et Facebook, le compte officiel de Waze avait demandé à sa communauté quels étaient les accents qui devaient être présents sur l'application. Le communiqué précise :

Les utilisateurs ont voté pour les 3 accents qu’ils souhaitaient le plus entendre sur Waze via un sondage sur le compte Twitter et la page Facebook de Waze France. Après consultation, ce sont les accents ch’ti, toulousain et provençal qui ont remporté les suffrages des internautes.

Comment configurer les nouvelles voix ?

On sait déjà que vous mourrez d'envie de surprendre un ami ou un membre de votre famille qui fera un voyage avec vous en voiture prochainement. Voici le chemin pour sélectionner l'une des nouvelles voix françaises avec accent :

Rendez-vous dans "Mon Waze" Accédez à Paramètres Sélectionnez "Voix et sons" Appuyez sur "Voix Waze" Choisissez la voix qui vous convient entre : Antonin, Mireille ou Biloute

Évidemment, les voix classiques sont toujours disponibles, il ne s'agit pas d'un remplacement, mais d'un simple ajout.

À noter que si les voix n'apparaissent pas dans la liste, vérifiez sur l'App Store si vous possédez bien la dernière version de l'application Waze sur votre iPhone !

