TikTok ajoute les sous-titres automatiques, mais pas encore en français

Si vous avez de la chance, vous n'aurez plus à attendre qu'une star de TikTok active les sous-titres pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Dans le cadre d'une série de mises à jour, TikTok a ajouté des sous-titres générés automatiquement que vous pouvez activer pour n'importe quelle vidéo. Cela vous sera utile si vous ne comprenez pas la langue, que vous avez des problèmes d'audition ou si vous souhaitez simplement saisir chaque mot d'un clip dans un environnement bruyant.

TikTok fait un bond en avant pour la compréhension

Cet ajout, demandé de longue date par les utilisateurs, est également accompagné d'une traduction pour les légendes et les autocollants. Et si vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe, des descriptions de la vidéo sont également disponibles. Le support linguistique initial comprend l'anglais, l'allemand, l'indonésien, l'italien, le coréen, le mandarin, le portugais, l'espagnol et le turc. Pas de français donc, mais cela ne saurait tarder.

Ces ajouts sont une reconnaissance du fait que l'accent mis par TikTok sur la vidéo peut être limitant pour les personnes ne parlant pas la langue. Dans une certaine mesure, ils renforcent également les communautés de personnes handicapées : les créateurs peuvent créer des clips en sachant que davantage de personnes comprendront ce qui se dit.

TikTok continue de s'engager à investir dans des mises à jour de produits qui célèbrent la diversité de notre communauté et permettent à chacun de se sentir accueilli, inclus et diverti. Les commentaires de la communauté seront également un élément important de l'innovation continue de nos produits, alors que nous continuons à développer ces fonctionnalités. Nous espérons que de plus en plus de personnes utiliseront ces nouveaux outils pour créer des liens culturels et des connexions, et élargir leurs univers. Restez à l'écoute des mises à jour, car nous espérons étendre la disponibilité de ces outils dans les mois à venir.



Est-ce une fonctionnalité que vous attendiez impatiemment ?

