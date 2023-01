Static Shift Racing : un jeu de course de rue à l'ancienne sur mobile

Le prochain jeu de course de l'App Store se nomme Static Shift Racing. Développé par Timbo Jimbo, Static Shift Racing est un jeu de course de rue qui nous replonge dans l'ambiance des années 90 avec des modèles iconiques, le tout dans un monde ouvert à explorer pour se balader et se mesurer à d'autres joueurs. On sent l'influence des bons vieux Need For Speed, mais avec quelques particularités.

Static Shift Racing sur iOS et Android

Le cœur de l'expérience repose notamment sur une personnalisation poussée des véhicules que l'on a connus dans les années 80 et 90, de sorte que vous pouvez modifier votre véhicule à volonté pour vous démarquer. Dommage que cela ne concerne pratiquement que l'aspect esthétique, des modifications mécaniques auraient été bien plus intéressantes. Il est simplement possible d'ajuster les suspensions, ce qui influent sur la maniabilité.



Découvrez le trailer de Static Shift Racing :

Modifiez votre voiture, choisissez parmi un assortiment infini d'options de personnalisation, puis emmenez votre bolide dans les rues pour prouver votre valeur sur le bitume. Affrontez de vrais joueurs dans un monde ouvert fait pour la course !

À travers les rues de Static Nation, un vaste terrain de jeu composé de multiples quartiers prospères, vous allez donc pouvoir explorer de vastes autoroutes, faire la course dans des zones industrielles polluées et déraper dans des cols de montagne boisés. Ici, vous rencontrerez d'autres joueurs en ligne, dans différents défis :

Des courses sur circuit à grande vitesse.

Des courses de sprint.

Des défis de drifts.

etc.

Static Shift Racing est un titre plutôt complet, joliment réalisé, notamment avec des bolides fort bien modélisés. Mieux, il est compatible avec les manettes, de quoi en faire un excellent jeu de course. Reste qu'il faudra voir si le modèle free-to-play n'est pas exagéré, car bien que gratuit, SSR propose de nombreux achats in-apps pour avoir plus d'argent dans le jeu.



La sortie mondiale est prévue pour le 18 janvier, soit la semaine prochaine sur App Store pour iOS et Google Play Store pour Android !



Télécharger le jeu gratuit Static Shift Racing