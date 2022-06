Cooking Mama: Cuisine! passe à table sur Apple Arcade

Encore un nouveau jeu ! Apple Arcade, comme tous les vendredis ou presque, accueille une nouveauté avec cette fois Cooking Mama: Cuisine!. Comme dans tous les jeux de la série, vous allez devoir vous mettre aux fourneaux en choisissant les bons ingrédients et ustensiles, puis trouver un plat pour remplir votre fameux livre de recettes.

Cooking Mama à la cuisine !

Coupez, cuisez, faites bouillir...

Pas de surprise avec ce nouveau Cooking Mama, vous allez devoir mettre la main à la patte pour concocter les meilleurs plats. Avant de vous lancer dans la préparation proprement dite, vous avez la possibilité, et même l'obligation, de tester différentes associations afin de voir ce qui pourrait fonctionner.



Plutôt que de laisser le joueur se dépatouiller tout seul, Cooking Mama vous propose de cuisiner via des mini-jeux faciles à prendre en main, mais toujours d'une manière réaliste.



Si vous êtes un chef en devenir, les associations d'ingrédients et les plats préparés sont ajoutés dans votre livre de recettes. Et pour ne pas tomber dans la répétition et l'ennui, les ingrédients et les ustensiles de cuisine changent tous les jours ! Ainsi, les plats que vous pouvez faire varient aussi quotidiennement, vous permettant de cuisiner des plats différents chaque jour de la semaine.



À la fin, vous obtiendrez des points de cuisine autorisant quelques folies pour changer la tenue et les accessoires de Mama.



Disponible gratuitement pour tous les abonnés Apple Arcade à 4,99€ / mois sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV.

