Bientôt sur  Arcade : Frogger Rumbling Ruins, Air Twister, Cooking Mama, Jigsaw Puzzle

Pour le mois de juin, Apple vient d'annoncer l'arrivée de quatre nouveautés sur son service de jeux en illimité  Arcade. Comme chaque mois désormais, nous découvrons en avance ce qui arrivera ces prochaines semaines. Cette fois, la société de Cupertino va accueillir Frogger and the Rumbling Ruins, Air Twister, Cooking Mama: Cuisine et Jigsaw Puzzle.

Frogger and the Rumbling Ruins (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 0 Mo, iOS 13.0, KONAMI)

Après le succès de "Frogger in Toy Town" sur Apple Arcade, notre grenouille préférée revient dans un tout nouveau jeu détonant : "Frogger and the Rumbling Ruins" (Frogger et les ruines en rogne) ! Le titre est magnifique et consistant avec plus de 100 niveaux en 3D où il faut résoudre des énigmes de plus en plus corsées.



Regardez la vidéo trailer :

Dans Frogger and the Rumbling Ruins, les joueurs guideront Frogger à travers les ruines en manipulant l’environnement et en évitant les pièges et les ennemis. Le jeu propose des énigmes intuitives en trois dimensions, une histoire amusante avec des personnages uniques et des combats contre de redoutables adversaires au cœur des ruines. Les joueurs devront mettre la main sur les trésors des ruines et lever le mystère sur les secrets des Anciens. Rendez-vous vendredi 3 juin.

Télécharger le jeu Frogger and the Rumbling Ruins