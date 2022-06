Air Twister, du créateur de Shenmue, débarque sur Apple Arcade

Bientôt sur  Arcade : Frogger Rumbling Ruins, Air Twister, Cooking Mama, Jigsaw Puzzle Pour le mois de juin, Apple vient d'annoncer l'arrivée de quatre nouveautés sur son service de jeux en illimité  Arcade. Comme chaque mois désormais, nous découvrons en avance ce qui...

2 Cars : Un nouveau jeu de course arcade par le créateur de 2048 Le créateur de 2048 et Amazing Bricks vient de sortir un nouveau jeu de course arcade au design minimaliste, 2 Cars (Jeu, iPhone et iPad, 4 étoiles - 92 votes, VF, 14 Mo, Game Center,...

Isle of Arrows : le prochain jeu tactique par le créateur de Hitman Go Si le nom de Daniel Lutz ne vous dit rien, peut-être que l'évocation des jeux tactiques comme Hitman GO et Lara Croft GO vous sera plus familière. Lutz a dirigé les équipes sur ces deux titres...

Hero Dice : le premier jeu de Tango Gameworks par le créateur de Resident Evil 4 Tango Gameworks vient d'annoncer son premier jeu mobile, Hero Dice pour iOS et Android. Tango Gameworks est surtout connu pour ses jeux sur console et PC comme The Evil Within et le prochain...

SHOT2048 : le premier jeu mobile de Yuji Naka, le créateur de Sonic Yuji Naka, un vétéran de l'industrie du jeu vidéo, a récemment fait son incursion dans les jeux mobiles avec le développement en solo d'un titre dit casual, Shot2048. Connu surtout comme le...