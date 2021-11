Galaga Wars+ : le shoot'em up aussi sur Apple Arcade

Medhi Naitmazi

Galaga Wars+ est le second jeu du jour à sortir sur Apple Arcade. Après Kingdom Rush Frontiers+, voici un autre titre qui passe en version "plus". Sorti en 2016, Galaga Wars reste disponible sur App Store en free-to-play, mais se voit rejoint par Galaga Wars+ sur Apple Arcade qui propose une expérience complète sans pub ni achat intégré aux abonnés.

Galaga Wars+ est arrivé sur Apple Arcade !

Pour mémoire, voici le trailer vidéo :

Pour ceux qui n'auraient pas l'histoire du jeu vidéo en tête, Galaga est un titre qui a fait ses débuts en 1981 grâce à Namco sur les bornes d'arcade. L'un des tout premiers jeux de tir, un shoot’em up comme on les appelle. Bien évidemment, Galaga a largement évolué en 40 ans avec des graphismes, un gameplay et des niveaux bien plus travaillés.

Le sort de la galaxie est en jeu. Allumez les moteurs et détruisez des vagues infinies d’extraterrestres dans une pluie de tirs de laser et de missiles fumants !

Galaga Wars+ est un jeu de tir rétro qui offre un voyage temporel pour tous les joueurs nostalgiques souhaitant retrouver l'émotion des salles d'arcade. On retrouve dans cette version le tir automatique, un doigt appuyé sur l'écran permet de gérer les déplacements de son vaisseau. D'ailleurs, à vous de choisir votre appareil parmi une bonne dizaine qui ont à chaque fois quatre capacités différentes à utiliser à tout moment. Mieux, on peut récupérer des pièces lors de combats galactiques pour améliorer les capacités de ses vaisseaux.

Téléchargez Galaga Wars+ dès aujourd’hui et devenez le héros spatial de demain !

