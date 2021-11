Le nouveau LEGO Star Wars Castaways est de sortie sur Apple Arcade

LEGO® Star Wars™: The Force Awakens (Jeu, iPhone et iPad, v1.0, 5/5 - 2 votes, VO, 976.7 Mo, Game Center, iOS 8.0+, Warner Bros.) débarque avec surprise sur l'App Store, un jour avant les...

Warner Brothers Interactive Entertainment, Lucasfilm et le groupe LEGO viennent d'annoncer LEGO Star Wars Battles, un tout nouveau jeu de stratégie de construction de briques pour iOS et...

Comme prévu, le nouveau jeu Apple Arcade du jour se nomme LEGO Star Wars Battles, un titre mêle deux univers très riches et souvent synonymes de réussite. Les jeux LEGO...

C'est Gameloft qui s'est occupé du développement de Castaways et qui propose vraiment une très bonne expérience pour tous les niveaux. A tester d'urgence pour les abonnés au service de jeux en illimité à 4,99€ par mois.

Explorez une nouvelle planète mystérieuse et rencontrez de nouveaux amis en chemin dans LEGO® Star Wars™: Castaways. En personnalisant leur personnage, les fans de Star Wars peuvent réaliser leurs rêves dans le premier jeu social d'aventure et d'action LEGO Star Wars, disponible exclusivement sur Apple Arcade.

LEGO Star Wars : Castaways plonge les joueurs sur une planète mystérieuse au milieu d'un maelström. Après s'être crashés, les petites figurines vont vite s'apercevoir que la planète n'est pas abandonnée et vont rencontrer à la fois des LEGO contrôlés par l'ordinateur et d'autres par les joueurs. Le premier jeu social en ligne de LEGO Star Wars a eu le bon goût de sortir sur Apple Arcade, donc sans achat intégré ni publicité, pourtant monnaie courante sur ce genre de titre. Pour ce qui du gameplay en lui-même, les joueurs peuvent personnaliser leurs figurines avec des centaines de pièces LEGO Star Wars, explorer la planète avec des énigmes, revivre des scènes des différents films ou encore jouer avec des amis en ligne. Le contenu emblématique de Star Wars est évidemment présent à tous les niveaux, afin que les joueurs puissent participer à des courses de Microfighters, organiser des soirées dansantes (si si), combattre les Stormtroopers sur Endor ou encore, par exemple, voir le palais Tatooine de Jabba.

Oui, un nouveau jeu LEGO Star Wars est arrivé, mais uniquement pour les abonnés Apple Arcade. Répondant au doux nom de LEGO Star Wars : Castaways, il s'agit du premier titre social en ligne de la double franchise qui est jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.