PS Plus : les jeux gratuits en juin avec God of War et Naruto Shinobi Striker

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Le mois de juin se devait d'être intéressant après un mois de mai fort intéressant grâce notamment à la présence de FIFA 22. Et bien pour le début de l'été 2022, Sony devrait nous proposer trois jeux pour les possesseurs de PS4 et PS5. Il s'agit de God of War, Naruto To Boruto : Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl.

Quels sont les jeux gratuits du PS Plus en juin 2022 ?

Voici les trois jeux offerts aux abonnés à partir du 7 juin au 5 juillet :

God of War (PS4)

Naruto To Boruto : Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5)

Comme souvent, la liste des titres offerts fuite quelques jours avant l'annonce officielle. Cette fois, c'est un site espagnol nommé AreaJugones qui a dévoilé le programme.



Alors que Sony va enfin lancer son nouveau service PlayStation Plus avec des formules Essential, Extra ou Premium, voici déjà les jeux offerts en juin.

Quel joueurs PS ne connait pas God of War ? Il s'agit d'un titre mythique de la PS4 qui revient gratuitement, bien que les possesseurs de PS5 l'aient déjà dans la collection classique offerte avec la console. Vous jouez Kratos qui, accompagné de son fils Atreus, doit tout faire pour venger sa femme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que God of War donnera du fil à retordre aux amateurs de jeux d'action-aventure avec une magnifique réalisation et des boss épiques.

Ensuite, on trouve un certain Naruto To Boruto : Shinobi Striker, un titre multijoueur en ligne dans lequel on retrouve les personnages emblématiques de la saga éponyme. Mais attention, cette copie de de Dragon Ball Xenoverse signée Bandai Namco n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée à Naruto. Gameplay rigide, graphismes potables et un mode solo inintéressant.

Dernier titre offert, Nickelodeon All-Star Brawl qui est la bonne surprise du mois. Accessible et destiné à tous les âges, ce jeu de combats propose tous les personnages célèbres de Nickelodeon comme Bob l’éponge, les Tortues Ninja, Helga Pataki, Reptar, etc. Une sorte de Super Smash Bros mais sur PlayStation et optimisé pour la PS5. Il a reçu de bonnes critiques de la part des joueurs, même si il lui manque un petit grain de folie.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour ceux qui ne le sauraient pas, le "PlayStation Plus" est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger et vous permet de jouer en ligne en multijoueur. Dans quelques semaines, vous pourrez même avoir accès à plus de 700 jeux en augmentant un peu le prix de l'abonnement grâce à la fusion des services.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.