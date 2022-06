Jigsaw Puzzle by MobilityWare+ est disponible sur Apple Arcade

⏰ Il y a 42 min

Medhi Naitmazi

Comme prévu en début de mois, en ce vendredi c'est Jigsaw Puzzle by MobilityWare qui débarque sur Apple Arcade pour tous les abonnés au service de jeux en illimité. Au programme, pas moins de 25 000 puzzles à réaliser et tirés des licences les plus célèbres comme Disney et Hasbro.

Découvrez Jigsaw Puzzle by MobilityWare+

Jigsaw Puzzle de MobilityWare+ est présenté comme la plus grande et la plus belle collection de puzzles de marques emblématiques sur mobile. Et il faut dire qu'avec plus de 25 000 modèles uniques, il y a de quoi faire. Cette version spécifique à Apple Arcade affiche un contenu impressionnant, sans publicité ni achat in-app supplémentaire.



Si vous avez déjà pratiqué un Jigsaw, vous savez qu'on a l'impression d'avoir un vrai puzzle en main puisque vous devez trier, sélectionner puis déplacer chaque pièce sur le plateau afin de recomposer l'image finale. Regardez la vidéo pour vous rendre compte :

Comme jouer aux puzzles est un moment de détente et de relaxation, les joueurs peuvent décider de la taille des pièces, choisir une musique, filtrer par type de pièces (pour faciliter la progression) et ont même la possibilité de collecter des objectifs pour varier les plaisirs. Bref, un jeu à mettre entre toutes les mains de la famille, pour peu que celle-ci ait un abonnement Apple Arcade à 4,99€. Disponible sur iPhone, iPad et Mac.

