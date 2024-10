Atteignez 21 points dans le jeu Blackjack by MobilityWare+ sur Apple Arcade

Au-delà des deux titres originaux, Tamagotchi et Cornsweeper, Apple Arcade accueille un classique dans la catégorie App Store Great : Blackjack par MobilityWare+.



Gratuit, sans publicité et sans achat supplémentaire, vous avez donc droit à des jetons gratuits et de nouvelles tables pour voyager au rythme du célèbre 21.

Découvrez Black Jack by MobilityWare+

Blackjack by MobilityWare+ est maintenant sur Apple Arcade ! Vivez le frisson du 21 - un jeu de cartes populaire pour tous les joueurs !



Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Black Jack est un jeu de casino qui consiste à se battre contre le croupier. Le but ? Obtenir un score supérieur à celui du croupier sans dépasser le score de 21.

Les règles du jeu

Le Blackjack se joue avec plusieurs jeux de cartes, chacun contenant 52 cartes. Jusqu'à sept joueurs peuvent s'asseoir autour de la table, mais le jeu peut commencer même avec un seul joueur. L'objectif pour chaque joueur est de battre la main du croupier, qui représente la banque, sans que le total des cartes du joueur ne dépasse 21.



Chaque carte a une valeur spécifique dans le jeu :

Les cartes numérotées de 2 à 10 gardent leur valeur nominale.

Les figures (Valet, Dame, Roi) sont évaluées à dix points et sont connues sous le nom de « Bûches ».

L'As peut valoir soit 1, soit 11, à l'appréciation du joueur.

Le jeu commence lorsque les joueurs placent leur mise dans la zone désignée devant eux, respectant les limites de mise établies par le casino. Le croupier distribue ensuite une carte face visible à chaque joueur, ainsi qu'une carte face visible pour lui-même. Une seconde carte visible est ensuite distribuée à chaque joueur. Le jeu se poursuit avec le joueur à gauche du croupier, qui peut choisir de tirer une nouvelle carte ou de rester avec sa main actuelle (Passer). Le joueur a le droit de demander autant de cartes qu'il le souhaite, tant que le total ne dépasse pas 21.



Avec plusieurs niveaux de difficulté, de Novice à High Roller, et de nombreuses tables autour du monde (Londres, Singapour, Macao, Paris, Barcelone, etc), Blackjack by MobilityWare+ est très complet pour les amateurs du genre. Tous les abonnés à Apple Arcade peuvent l'installer sur iPhone et iPad.

Télécharger le jeu Blackjack by MobilityWare+