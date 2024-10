Cornsweeper réinvente le démineur sur Apple Arcade

Apple relance son service "jeux" pour l'année 2024 avec deux nouveautés, deux Apple Arcade Originals. Alors que nous avons vu Tamagotchi Adventure Kingdom de Bandai Namco Entertainment, le jeu Cornsweeper est également de sortie ce jeudi.



Annoncé en avril 2023, Cornsweeper a été longuement retardé, sans explication. Cette variante du démineur propose un mélange de gameplay classique avec une nouvelle esthétique et une musique lo-fi plaisante.

Si vous avez l'habitude de jouer au Démineur sous Windows, vous risquez d'être soit déçu, soit perdu. De prime abord, on peut penser que cette version est mauvaise, car il n'y a aucun moyen d'indiquer où se trouvent les "bombes".



En fait, vous pouvez acheter la capacité de marquer les bombes après le niveau 1, il y a une boutique où vous utilisez votre monnaie de jeu pour acheter des capacités. L'une d'entre elles est la capacité de marquer les bombes, une autre que j'ai débloquée est la capacité d'éviter la mort instantanée à moins que vous ne cliquiez sur deux bombes avec le même marquage l'une après l'autre.



Avec plusieurs modes de jeux, des indices, des secrets et une bande-son lo-fi, le Démineur fait sa révolution grâce à Cornsweeper. Pour nous, c'est un bon petit jeu sur Apple Arcade.

Coming Soon to Apple Arcade: Cornsweeper



No thoughts, just popcorn. Get ready to chill out with this relaxing take on a classic. 🍿



🕹: https://t.co/4AGJTCkDIn pic.twitter.com/uqTBne5iy5