Knotwords+ est le nouveau puzzle intelligent de Zach Gage sur Apple Arcade

Comme annoncé mercredi, le premier jeu du mois de novembre sur Apple Arcade s'appelle Knotwords+, un titre du développeur Zach Gage à qui l'on doit notamment Good Sudoku et Really Bad Chess. Cette fois, il s'agit d'un puzzle minimaliste basé sur des mots. Une sorte de Scrabble revisité.

Découvrez le jeu Knotwords+

Dans Knotwords+, les règles sont simples : disposez les lettres dans chaque section de manière à ce que chaque mot soit valide, en haut et en bas. Un hybride entre mots croisés et le Scrabble donc. Regardez le trailer vidéo pour mieux comprendre de quoi il s'agit :



Chaque puzzle peut sembler difficile au début, mais comme tous les jeux de Zach, il devient de plus en plus facile au fur et à mesure que vous progressez. Chaque étape vous guide naturellement vers la solution. Le seul bémol, c'est que Knotwords+ est en anglais. Aucune traduction française n'est prévue. En revanche, le jeu est sans achat ni publicité.



Si vous parlez anglais et que vous avez un abonnement à Apple Arcade à 6,99 euros, alors vous pouvez foncer, c'est un titre soigné compatible iPhone, iPod et iPad.

Télécharger le jeu Knotwords+