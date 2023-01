Illustred est un magnifique puzzle narratif sur Apple Arcade

Le nouveau jeu Apple Arcade du jour s'appelle Illustred, un puzzle assez intéressant qui brille par son originalité. Les joueurs abonnés au service de jeux en illimité vont plonger au coeur de magnifiques illustrations, accompagnées d'une histoire rédigée par l'artiste de l'oeuvre. Tout un programme signé BorderLeap.

Chaque puzzle commence par une illustration présentée sous forme d’ébauche, accompagnée des mots cachés de l’histoire écrite par l’artiste sur son œuvre. Le but est de terminer les deux côtés du puzzle ; l’illustration et l’histoire. À chaque pièce de puzzle bien placée, l’illustration prend forme, tandis que les mots de l’histoire apparaissent peu à peu. Là où Illustred se distingue, c'est que vous devrez passer d’un côté à l’autre de façon stratégique pour résoudre l’entièreté du puzzle. Pour ne pas vous distraire, une musique envoûtante accompagne vos parties et crée une expérience audiovisuelle captivante. Une fois le puzzle terminé, l’œuvre entière, en couleurs, ainsi que l’histoire, vous sont évidemment révélées. Mieux, un mode multi a été pensé pour rassembler famille et amis.

Assemble patterns together with family and friends, now in real-time! Enjoy real-time multiplayer now in Patterned only on @AppleArcade! https://t.co/lJ9jjyLk5B pic.twitter.com/a8axmihSll