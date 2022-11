Le magnifique Old Man’s Journey+ se balade sur Apple Arcade

Comme annoncé en début de mois, Old Man's Journey est de retour en version "+" sur Apple Arcade. Un titre qui a connu un grand succès grâce à un gameplay simple mais bien pensé, ainsi qu'à une réalisation qui ne laissera personne insensible. Un titre à découvrir d'urgence pour tous les abonnés au service de jeux en illimité de la firme de Cupertino.

Découvrez Old Man’s Journey+

Une aventure introspective conduite par un fil narratif qui aborde les moments précieux de la vie, les rêves brisés et les changements.



Dans un monde baigné par le soleil et dessiné à la main, entamez un voyage authentique empreint de doux casse-tête.

Old Man's Journey, ou le voyage d'un vieux monsieur en français, mêle réflexion, aventure et voyage poétique. Mais plus qu'un jeu, OMJ est une expérience aussi charmante que relaxante avec des casse-têtes doux. Un véritable message d'espoir.



Plutôt que de diriger directement le protagoniste, vous allez devoir résoudre des énigmes en modulant le paysage et en faisant bouger des collines, le but étant d'ouvrir la voie au vieil homme.



Fonctionnalités de Old Man's Journey sorti initialement en 2017 :

Une narration puissante, émotionnelle et purement visuelle

De splendides paysages fantaisistes composés d'animations et de dessins réalisés à la main

De doux casse-tête conçus manuellement

Des mécanismes uniques pour modeler les paysages

Une expérience de jeu dense idéale pour les envies de voyage

Une bande sonore originale captivante de SCNTFC

Un titre de grande qualité à découvrir dès maintenant sur Apple Arcade (abonnement à 4,99 euros par mois). Le jeu est compatible iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Old Man’s Journey+