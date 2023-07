Apple Car : des écrans externes pour mieux comprendre les intentions du véhicule

L'un des plus grands projets d'Apple actuellement en cours, c'est l'Apple Car, le premier véhicule électrique, autonome et connecté de l'entreprise. À travers les nombreux dépôts de brevets déposés dans le registre de l'USPTO aux États-Unis, on apprend un tas d'informations sur cette future voiture. L'une des dernières idées d'Apple serait d'inclure des écrans externes pour aider les autres automobilistes à mieux comprendre les déplacements de l'Apple Car quand le mode "conduite autonome" est activé.

Une idée de génie ?

La question de la communication entre les voitures autonomes et les autres usagers de la route est un problème majeur identifié depuis 2016 par la start-up Drive.ai. Ces voitures, privées d'un conducteur humain capable de signaler ses intentions par des gestes ou des regards, peuvent engendrer une certaine confusion. Drive.ai a proposé une solution originale à cette problématique : utiliser des écrans externes pour communiquer les intentions du véhicule autonome.



Ces écrans peuvent afficher des messages comme "En attente de votre passage" ou "Passagers entrant", permettant ainsi une meilleure interaction entre les voitures autonomes et les autres usagers de la route. Cependant, l'installation de ces écrans soulève d'autres défis, notamment en termes de visibilité en plein soleil.

C'est sur ce point que la technologie d'Apple entre en jeu. La firme de Cupertino a récemment déposé un brevet proposant une solution à ce problème de visibilité : un filtre unidirectionnel pour préserver le contraste de l'écran. Ce filtre intégré dans l'écran comprend un réseau de microlentilles et un masque perforé d'une multitude de petits trous. Ce dispositif permet de focaliser la lumière de l'écran tout en bloquant la majorité de la lumière du soleil, offrant ainsi une visibilité optimale même en conditions de forte luminosité.



Le matériau du masque n'a pas forcément besoin d'être noir, il peut même avoir une finition miroir. Son rôle principal est de fournir le contraste nécessaire pour que le message soit lisible, quelles que soient les conditions lumineuses.

Dans le brevet, Apple envisage l'utilisation d'un mélange de texte et de symboles sur les écrans. Le but étant de reproduire au plus près les interactions humaines et d'éliminer le maximum d'ambiguïté possible dans les communications entre le véhicule autonome et les autres usagers.



Si cette technologie devait être appliquée, il est probable que les écrans extérieurs sur une voiture Apple seraient intégrés de manière élégante à la carrosserie. Apple est réputée pour son attention aux détails esthétiques et ergonomiques et l'intégration d'écrans externes ne ferait pas exception à cette règle.



