Amazon va utiliser l’IA générative pour mieux comprendre les avis sur les produits

Depuis l’apparition de ChatGPT, les particuliers comme les entreprises sont nombreux à comprendre l’importance de l’intelligence artificielle générative. Amazon vient de faire une annonce officielle expliquant vouloir utiliser cette avancée pour permettre aux clients d’Amazon de se faire un « avis rapide » sur un produit sans avoir besoin de lire des dizaines d’avis.

L’IA générative débarque sur Amazon

Depuis le lancement d’Amazon en 1995, les avis des clients ont toujours constitué un élément central de la plateforme. L’introduction de cette fonctionnalité était révolutionnaire à l’époque, offrant une perspective inédite sur les produits en permettant aux clients d’apprendre de l’expérience d’autres consommateurs. À ce jour, l’interaction avec ces avis reste impressionnante : en l’espace d’un an seulement, 125 millions de clients ont partagé près de 1,5 milliard d’avis sur le site.



Afin de s’adapter à cette profusion d’opinions, Amazon présente une nouvelle fonctionnalité : les “points forts des avis” générés par l’IA. Ces points, destinés à offrir un résumé rapide des commentaires, sont actuellement testés pour une sélection d’acheteurs mobiles aux États-Unis.

Pour assurer la fiabilité de cette nouvelle fonction, Amazon met l’accent sur l’intégrité des avis. Des directives communautaires strictes ont été mises en place pour garantir la sécurité et la pertinence des commentaires. Il est formellement interdit de publier de faux avis et Amazon a investi massivement dans la détection proactive de ces contenus malveillants. Grâce à l’apprentissage automatique et à une équipe d’enquêteurs experts, le géant du commerce électronique s’assure que les points forts générés par l’IA sont basés uniquement sur des avis authentiques et vérifiés.



Ce qui distingue Amazon dans le paysage e-commerce, c’est non seulement sa vaste sélection de produits, mais aussi sa clientèle engagée et son historique d’avis orienté client. La plateforme recherche des feedbacks authentiques, libres de toute manipulation. Son objectif principal reste de fournir aux clients des informations fiables pour les guider dans leurs décisions d’achat. C'est une bonne nouvelle, même pour ceux qui cherchent régulièrement les meilleures promotions sur les produits Apple.



