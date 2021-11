Quelle différence entre les 4 et 6 Go de RAM des iPhone 13 et 13 Pro en vidéo

Il y a 1 heure

iPhone

Alexandre Godard

Étant donné que l'iPhone 13 Pro possède 6 Go de RAM et que l'iPhone 13 en a "seulement" 4, il n'est pas difficile de deviner qui est le plus puissant. Cependant, ce test vidéo permet de confirmer une fois de plus que l'écart est loin d'être frappant et qu'il est même inexistant sur la première partie du test.

Une différence pas très flagrante entre les deux iPhone 13

Comme l'année dernière avec l'iPhone 12, Apple a cuisiné la même recette en 2021 avec la sortie de quatre iPhone 13 "différents". S'ils se rejoignent sur plusieurs points, il y a bien évidemment quelques différences entre les uns et les autres comme nous l'avions vu dans notre comparatif des iPhone 13.



Pour ce qui est de l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, l'une des différences se situe au niveau de la mémoire vive. Du côté de l'iPhone 13 on se contente de 4 Go de RAM tandis que sur le modèle Pro, on monte à 6 Go de RAM. Les deux ayant une puce A15 identique.

Les 4 iPhone 13 sortis en septembre 2020

La chaîne YouTube PhoneBuff s'est donc logiquement posée la question, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux modèles ? Autant le dire tout de suite, la réponse était déjà connue à l'avance. Si l'iPhone 13 Pro avec ses 2 Go de RAM supplémentaires semble plus rapide, la différence reste toute de même minime. Pour trouver une réelle plus-value, il faudra chercher du côté de l'écran 120 Hz ou encore du mode ProRAW, deux atouts que n'a pas l'iPhone 13.



Pour en revenir à la vidéo, le premier test confirme les mots ci-dessus, les deux smartphones ont mis exactement le même temps (1 minute et 57 secondes) pour ouvrir 16 applications d'affilée.



Le deuxième test n'est qu'un prolongement du premier et consiste à ouvrir à nouveau ces 16 applications et ainsi voir qui est le plus rapide pour tout relancer. Cette fois-ci, les 2 Go de RAM supplémentaires de l'iPhone 13 Pro font la différence avec une ouverture en 44 secondes contre 1 minute et 5 secondes pour l'iPhone 13. Une différence de 20 secondes visible, mais loin d'être dérangeante pour le grand public qui ne s'amuse pas à cela. L'idée est ici d'occuper le plus de mémoire vive possible...