La conception de l'iPhone 14 Pro est terminée, Apple passe à la production d'essai !

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

iPhone

Julien Russo

3



Comme tous les ans, Apple organise un calendrier précis sur la conception et la production des nouveaux iPhone. L'entreprise fixe des dates limites avec un suivi attentif de l'Apple Park afin que tout se passe dans les meilleures conditions pour un lancement à la rentrée ou en octobre. De nouvelles informations viennent de fuiter sur le haut de gamme, l'iPhone 14 pro !

L'iPhone 14 Pro vient de sortir de sa phase de conception

Vous attendez impatiemment l'arrivée des iPhone 14 pour renouveler votre smartphone ou quitter enfin votre smartphone sous Android pour repartir sur de bonnes bases ?

Rassurez-vous, l'évolution de la conception et de la production de la prochaine génération d'iPhone avance correctement (en tout cas sans retard !).



Selon un rapport du Taiwan Economic Times, Apple vient de finir la conception des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, une étape qui prend plusieurs trimestres avant l'entrée à la phase de production d'essai.

Comme l'affirme les personnes bien renseignées qui ont témoigné anonymement au média, les futurs iPhone vont arriver dans les usines de Foxconn dans les prochains jours, l'objectif est de comprendre et anticiper les problèmes de productions qui pourraient nuire à la qualité, mais aussi à la productivité.



À travers la production d'essai, Apple souhaite trouver les obstacles qui engendraient des pertes sur la production de masse ou des ralentissements qui pourraient provoquer des problèmes d'approvisionnement une fois les iPhone commercialisés.

D'après le rapport, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max vont partir de façon imminente vers des usines de Foxconn (sur des chaînes de production isolées) en Chine et les iPhone 14 mini et iPhone 14 vont bientôt partir en production d'essai dans les usines de Luxshare. Avec cette technique de diviser le travail par 2, Apple s'assure de ne pas donner trop de travail à Foxconn ou Luxshare, ce qui apporte une meilleure concentration.



Les deux partenaires vont devoir étudier les nouveaux smartphones et assurer dans les prochaines semaines à Apple être en capacité d'assembler les iPhone 14 en respectant les normes de qualité et en certifiant pouvoir garantir un rythme de production qui répondra aux attentes du géant californien.



Après avoir commencé la production d'essai, la fonderie doit recueillir des données, corriger les anomalies, évaluer le processus de production et les éléments à améliorer, et déterminer si la production d'essai est acceptable.

Les iPhone 14 devraient proposer plusieurs changements esthétiques comme un châssis global plus épais, la suppression totale des bosses sur les capteurs photos à l'arrière ou encore des airs d'iPhone 4 et d'iPhone 5 avec le retour des boutons de volume en forme circulaire.

Toutes les rumeurs affirment également que l'encoche telle qu'on l'a connait aujourd'hui sera complètement différente, elle devrait se présenter en forme de pilule avec un trou sur le côté gauche pour la caméra FaceTime.



Les iPhone 14 devraient proposer 8 Go de RAM pour les Pro et Pro Max, jusqu'à 2 To de stockage pour le modèle le plus coûteux et une absence de l'emplacement pour la carte SIM (ce qui pousserait les opérateurs à proposer l'eSIM). Cette dernière rumeur est la moins crédible pour le moment.