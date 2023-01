Samsung prépare le premier ordinateur portable avec écran tactile OLED

Samsung travaillait depuis un moment sur des dalles OLED pour ordinateurs portables (qu'elle devrait fournir à Apple ultérieurement). Mais nous venons d'apprendre que ces panneaux intègrent des capteurs tactiles et que cette technologie devrait faire ses débuts dans les nouveaux Galaxy Book 2023 dès la semaine prochaine.

Un nouveau Galaxy Book 3 avec écran tactile

Pour réaliser cette prouesse, les panneaux utilisent la technologie OCTA, On-Cell Touch AMOLED, ce qui leur permet d'être plus fins que les solutions qui utilisent un composant distinct pour la partie tactile. Samsung affirme qu'il s'agit du premier panneau OLED pour ordinateur portable au monde doté d'un écran tactile intégré.

Auparavant utilisés uniquement dans les smartphones comme la série Galaxy S2X et les iPhones d'Apple, les panneaux devraient être disponibles en 13 et 16 pouces, et être capables de supporter une résolution 3K et des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Le tout sous Windows 11.



La société coréenne n'a pas précisé à ZDNET quel ordinateur portable serait équipé de cette technologie, mais elle devrait dévoiler des ordinateurs portables Galaxy Book 3 mis à jour avec des écrans tactiles OLED lors de son événement médiatique Unpacked le 3 février. Samsung prévoit également de produire en masse des écrans tactiles OLED pour d'autres marques d'ordinateurs portables et pour ses partenaires.



Justement, le coréen fournit à Apple des écrans OLED pour ses iPhone haut de gamme depuis 2017, et sa dernière annonce intervient à la suite de récentes rumeurs selon lesquelles la firme américaine prévoit de lancer son premier MacBook OLED d'ici moins de deux ans. De quoi imaginer que ce serait potentiellement le premier MacBook à écran tactile.



Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait sortir le premier MacBook OLED dès l'année prochaine. Kuo n'a pas précisé si le MacBook OLED serait un modèle Pro ou Air, mais le mois dernier, l'analyste de l'industrie des écrans Ross Young a déclaré qu'Apple prévoyait de lancer un nouveau MacBook Air OLED en 2024.



Tous les MacBooks existants, y compris les modèles 2023, sont équipés d'écrans LCD, les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces étant dotés d'un rétroéclairage à mini-LED et du système ProMotion pour le rafraîchissement 120 Hz. Contrairement aux écrans LCD dotés de mini-LED, les écrans OLED ont des pixels auto-émetteurs et ne nécessitent pas de rétro-éclairage, ce qui donnerait aux MacBooks un taux de contraste encore meilleur et permettrait une plus grande autonomie de la batterie. Sans oublier qu'ils pourront être encore plus fins.



Demandé de longue date par les clients, le Mac tactile a été rejeté à plusieurs reprises par les dirigeants d'Apple. Mais cela pourrait bientôt changer, comme l'a récemment avancé Mark Gurman de Bloomberg. Pour lui, le premier Mac tactile arrive en 2025... avec un écran OLED.