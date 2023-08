Samsung prépare l'écran de smartphone ultime

Même si cela existe déjà, Samsung en a profité pour rappeler que la technologie de caméra sous l'écran a encore besoin de beaucoup de temps pour être améliorée et à la hauteur des attentes, dont celles d'Apple. La pomme en profitera pour supprimer Dynamic Island qui ne semble pas au goût de tous. Pour terminer, Samsung explique que les écrans pour smartphones pliables peuvent encore être renforcés et que les smartphones à écran coulissant devraient se démocratiser d'ici deux à trois ans. L' iPhone Fold fait du bruit depuis un moment même s'il semble encore un rêve lointain.

Lors d'une conférence qui s'est déroulée hier à Séoul en Corée du Sud, Samsung a officiellement confirmé être au travail sur un nouveau type d'écran. Un écran ultime qui combinerait bordures ultra-fines voire inexistantes autour de l'écran en plus d'une caméra selfie dissimulée sous l'écran OLED. Il y a quelques semaines, Apple aurait justement demandé à son concurrent coréen et à LG Display, ses fournisseurs d'écrans OLED, de créer un écran de ce type pour le futur de l'iPhone. Cette configuration d'écran augmenterait l'immersion lors de l'utilisation.

Apple le réclame, Samsung le confirme. Le géant coréen travaille actuellement sur l'écran le plus abouti jamais conçu. Une dalle OLED sans bordures qui intègre la caméra selfie en dessous. Une prouesse technologique qui finira par arriver sur l'iPhone.

