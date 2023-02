Samsung lance son Galaxy Book 3 Pro 360 avec un écran OLED tactile

Conformément aux rumeurs, Samsung a dévoilé ses nouveaux Galaxy S23, mais aussi le dernier PC portable, le Galaxy Book 3. En réalité, il y a quatre variantes avec le Galaxy Book 360, le Galaxy Book 3 Pro, le Galaxy Book 3 Pro 360 convertible et le Galaxy Book 3 Ultra qui partagent tous un écran AMOLED 2X de 120 Hz et de 2 880 x 1 800 pixels, dont la technologie a été reprise directement des smartphones haut de gamme du constructeur. La saisie tactile n'est présente que sur le Pro 360, mais elle promet des couleurs riches (120 % du gamut DCI-P3), des réponses fluides et la prise en charge du DisplayHDR True Black 500.

Galaxy Book 3 Ultra

On commence par le Galaxy Book 3 Ultra qui affiche une diagonale de 16 pouces. Sans surprise, c'est le plus performant avec une puce Intel Core i9 de 13e génération et une carte graphique GeForce RTX 4070 de NVIDIA, ce qui en fait une machine de jeu. De base, la bête embarque 32 Go de mémoire vive, un disque dur SSD de 1 To (avec un possibilité d'extension), une webcam 1080p et un ensemble de quatre haut-parleurs AKG avec Dolby Atmos. Deux ports Thunderbolt 4, un port USB-A, un emplacement microSD, une prise casque et une interface HDMI 2.0 complètent la connectivité, ainsi que le WiFi 6E, comme sur les derniers MacBook Pro 2023. Le Galaxy Book 3 Ultra est un système facile à transporter malgré ses spécifications, pesant 1,79 kg et mesurant 1,65 cm d'épaisseur grâce à un cadre en aluminium "complet" que vous trouverez également sur les autres modèles.

Galaxy Book3 360, Book3 Pro et Book3 Pro 360

Le Galaxy Book 3 Pro et le Pro 360 quant à eux sont des portables fins et légers. Ils sont dotés d'un processeur Core i7 de 13e génération et s'appuient sur un GPU Iris Xe intégrés. Ils prennent en charge jusqu'à 32 Go de RAM, un SSD de 1 To et les ports de l'Ultra, mais ne disposent pas de l'extension de l'Ultra ni de la compatibilité HDMI 2.0 (uniquement HDMI 1.4). Le Pro est disponible dans une taille de 14 pouces ainsi que dans une configuration de 16 pouces, tandis que le Pro 360 est uniquement disponible dans une variante de 16 pouces, mais il est tactile. Ce dernier offre d'ailleurs la 5G en option.

L'écosystème Samsung

L'intégration de ces nouvelles machines est évidemment un point clé. Samsung veut faire comme Apple et propose donc à ce titre, une fonction Multi Control qui vous permet désormais de piloter votre téléphone à l'aide du clavier et du trackpad du Galaxy Book 3 - vous pouvez glisser-déposer du contenu entre les appareils, à la manière de Universal Control. Vous pouvez également télécharger automatiquement les photos Expert RAW des téléphones et les retoucher dans Adobe Lightroom. L'entreprise tient également à souligner la prise en charge de Microsoft Phone Link pour continuer à naviguer sur le Web sur votre ordinateur, ou vous connecter rapidement au hotspot de votre téléphone.

Les prix et dates

Les prix commencent à 1599 euros pour le Galaxy Book 3 360, 1999 euros pour le Book 3 Pro, 2099 euros pour le Pro 360 et 2 199 dollars pour l'Ultra, le tarif français n'a pas encore été communiqué. Les précommandes sont déjà ouvertes et les premiers modèles seront expédiés le 17 février, en commençant par les ordinateurs portables Pro et Pro 360. Le nouvel Ultra arrivera plus tard, et devrait fortement intéresser les joueurs.