BOE devrait fournir des dalles OLED pour iPad et Mac en 2024

La société chinoise BOE Technology se prépare à fournir à Apple des écrans OLED pour les futurs modèles d'iPad et de Mac, d'après les informations du média The Elec. Une information intéressante qui vient confirmer les dernières rumeurs, d'autant qu'elle nous éclaire sur une date de sortie des premiers produits.

Les premiers Mac et iPad OLED en 2024 ?

Selon The Elec, BOE va construire une ligne de production de dalles OLED "Gen 8.6" dans son usine B16 de la province du Sichuan, en Chine, afin de répondre aux besoins d'approvisionnement d'Apple. Le nouveau processus serait ouvert vers la fin de 2024, l'entreprise prévoyant de rivaliser avec les sociétés sud-coréennes Samsung Display et LG Display pour fournir à Apple des panneaux OLED destinés aux futurs modèles d'iPad et de MacBook.

Samsung et LG utiliseraient tous deux des lignes de production Gen 6 pour leurs premiers panneaux OLED destinés aux iPad, avant d'utiliser des lignes de production Gen 8.5 pour divers appareils Apple qui devraient faire leurs débuts après le lancement du premier modèle d'iPad doté d'un écran OLED. Les lignes de production Gen 8.5 produisent plus de panneaux OLED par substrat que les lignes Gen 6 et sont donc plus rentables.



BOE teste également la technologie OLED tandem à deux couches, qui peut offrir une luminosité et une longévité accrues. Un pré-requis imposé par Apple qui veut préserver la durabilité de ses appareils et qui avait apparemment écarté Samsung de la course il y a quelques temps pour cette raison. Le sud-coréen aurait ensuite revu ses plans et fourni des échantillons à double couche plus convaincants à Apple.



Selon toute vraisemblance, Apple prévoit de présenter ses premiers modèles d'iPad OLED en 2024, les premiers MacBook OLED suivront en 2025.