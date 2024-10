CES 2024 : Razer annonce un PC Blade 16 avec écran OLED 240Hz !

Razer, une marque bien connue des gamers, a annoncé des mises à jour de ses ordinateurs portables Blade 16 et 18 avant le CES 2024 qui démarre mardi 9 janvier. La version 2024 se caractérise principalement par des améliorations significatives des taux de rafraîchissement de l'affichage, obtenues en partenariat avec Samsung. De quoi draguer toujours plus les joueurs PC.

Découvrez les Razer Blade 2024

Le nouveau Razer Blade 16 de 2024 présente un écran OLED 4K de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz, doublant ainsi la capacité de la technologie ProMotion d'Apple que l'on trouve dans les récents MacBook Pro et iPhone "Pro". Son homologue plus grand, le Razer Blade 18, est légèrement moins bien loti, puisque plafonné à 165 Hz. De plus, si le 16 pouces est équipé d'une dalle OLED, le 18 pouces reste sur un LCD (mais 4K).



Considéré comme l'un des meilleurs ordinateurs portables de jeu disponibles, le Razer Blade 16 de 2023 avait déjà mis la barre très haut. Outre ses performances en matière de calcul permettant de jouer aux derniers jeux de manière fluide aux paramètres maximum, la qualité de son clavier, de son trackpad et de son écran ont été salués. Tout cela à un prix évidemment haut perché.



Pour cette année, Razer soigne donc la partie écran avec un temps de réponse encore meilleur (0,2 ms) et un taux de rafraîchissement élevé jusqu'à 240 Hz sur le 16 pouces, de quoi optimiser l'expérience des jeux rapides comme Fortnite, COD, et autres.

Prix et date de sortie

Le modèle 2023 du Razer Blade 16 est proposé au prix de 3 299 €, soit 300 € de plus que le MacBook Pro M3 Pro d'Apple. On peut s'attendre à un prix similaire pour le modèle 2024. La sortie de la gamme est prévue pour le mois prochain d'après les rumeurs, le constructeur n'ayant pas encore confirmé ces détails.



Bien que les spécificités de la puce graphique des nouveaux ordinateurs portables Razer ne soient pas encore confirmées, on peut s'attendre à une carte graphique supérieure à l'excellente GeForce 4090, supportant déjà les dernières technologies comme le ray tracing et des taux de rafraîchissement très élevés.





Le Blade 16 a été dévoilé en entier. Il sera équipé d'un processeur Intel i9 4 800 HX, cadencé à 5,8 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 et la technologie DLSS 3 alimentée par l'IA de la société pour améliorer les taux de rafraîchissement et le ray tracing en temps réel. Cette année, le Blade 16 offre une densité de puissance graphique (gPD) de 1,50, soit plus de puissance graphique que n'importe quel autre ordinateur portable de jeu sur le marché. La société a intégré la connectivité WiFi-7 et Thunderbolt 5 avec HDMI 2.1, des ports USB-A et un lecteur de carte SD.



Le Razer Blade 16 est disponible en précommande dès maintenant au prix de 2999,99 $US (soit 3 299 €) dans les versions "Black" et "Mercury". Les livraisons débuteront le 18 janvier.



Le Blade 14 prend en charge le nouveau processus AMD Ryzen 8 8945HS alimenté par l'IA et jusqu'au GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. La version 18 pouces est compatible avec Thunderbolt 5, une première.



Alors qu'Apple se bat pour faire venir les joueurs sur sa plateforme Mac, elle devra peut-être passer à la vitesse supérieure sur ses MacBook Pro avec un "ProMotion 2", passant de 120 à 240 Hz. Mais d'ici là, il faudra une arrivée massive de jeux AAA, une opération amorcée cette année avec Stray, Resident Evil Village, Lies of P, No Man's Sky, etc.