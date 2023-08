Un analyste estime qu’Apple rachètera la chaîne sportive ESPN au plus tard en 2024

1 com

Aux États-Unis, le plus grand diffuseur de rencontres sportive est sans aucun doute ESPN, c’est l’équivalent en France de Canal+, beIN Sport et RMC Sport réunis. Avec les récentes ambitions d’Apple dans l’univers du sport, l’analyste Dan Ives estime dans un récent rapport qu’il est indispensable qu’Apple rachète ESPN. L’analyste est même convaincu qu’Apple le fera dans 6 à 9 mois maximum !

ESPN bientôt sous le contrôle d’Apple ?

Selon l’analyste Dan Ives, Apple pourrait bien avoir des vues sur la célèbre chaîne sportive américaine ESPN. Pour lui, il s’agirait de la “solution idéale” pour enrichir l’offre d’Apple TV+ et éventuellement obtenir d’autres compétitions que la Major League Soccer qui n’est pas populaire en Europe.



ESPN, pour rappel, n’est pas un petit acteur dans le monde des médias aux États-Unis, la chaîne appartient actuellement à un géant : The Walt Disney Company. Si certaines rumeurs ont longtemps spéculé sur l’idée qu’Apple pourrait carrément racheter Disney, Ives, quant à lui, se focalise exclusivement sur la possible acquisition d’ESPN. Son opinion, qu’il a partagée lors de l’émission “Last Call” sur CNBC, fait depuis grand bruit dans les coulisses du monde des affaires.

L’effervescence autour du sport n’est pas nouvelle pour Apple. L’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami CF, a déjà boosté les abonnements au MLS Season Pass d’Apple ce qui a fait énormément plaisir à Tim Cook qui l’a exprimé sur son compte Twitter. Ce phénomène montre que les droits sportifs sont des atouts précieux, mais ils viennent avec un coût élevé et ce sont généralement les grandes entreprises, avec de gros budgets comme Apple, qui parviennent à les obtenir.

Ives souligne un point crucial : bien qu’Apple n’ait historiquement pas été connu pour réaliser d’énormes acquisitions, la firme de Cupertino dispose d’un potentiel de 200 milliards de dollars pour cela. Cela place Apple dans une position enviable, surtout lorsqu’on observe la tendance croissante des entreprises, comme Amazon, à investir massivement dans le contenu sportif.

Toutefois, la situation est plus complexe qu’il n’y paraît. Même si ESPN est principalement une chaîne américaine, Apple, avec son envergure internationale, voudrait sûrement acquérir des droits à l’échelle mondiale. Cependant, la présence d’ESPN à l’international est souvent associée à d’autres plateformes. Cet handicap pourrait compliquer une éventuelle acquisition par le géant californien.



