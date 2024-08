La rumeur d'une fusion entre iPhone 16 et iPhone SE

Une folle rumeur concernant le prochain iPhone 16 prétend qu'Apple pourrait fusionner les gammes iPhone 16 et iPhone SE, tout en sortant un total de cinq téléphones cette année. Une information qui provient pourtant d'un compte plutôt fiable.

Une drôle de rumeur

Jusqu'à présent, aucun signe concret nous a laissé penser que la gamme habituelle allait être modifiée. L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus devraient être des mises à jour discrètes, avec un design globalement identique à celui de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus actuels. L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, quant à eux, devraient être des appareils légèrement plus grands, mesurant respectivement 6,3 et 6,9 pouces (+ 0,2). Mais la firme pourrait enfin lancer un iPhone 16 Ultra, encore plus exclusif.

En attendant de le découvrir à l'occasion du keynote de septembre 2024, Majin Bu, bien connu sur X, rapporte "être récemment entré en possession d'un tableau qui semble illustrer le fait que la gamme d'iPhone 16 fusionnera avec la gamme SE". Concrètement, Apple aurait prévu 'avoir deux modèles SE et trois iPhones plus puissants. Reste que Bu explique "n'avoir aucune information sur la source", ajoutant que cela pourrait être aussi valable pour l'iPhone 17 de 2025.



Majin Bu précise qu'Apple travaille sur un iPhone 16 SE, un 16 Plus SE qui pourrait être positionné en entrée de gamme. L'iPhone SE actuel, qui date de 2022, est le meilleur iPhone pour les clients à petit budget, mais il est sérieusement à la traîne par rapport au reste de la gamme. Il n'a pas de design bord à bord, Face ID ou encore de double / triple appareil photo. Sans oublier qu'il reste sur un écran LCD.





I recently came into possession of a table that appears to illustrate that the iPhone 16 lineup will merge with the SE lineup. Based on what is reported in this image of which I have no information on the source, it seems that Apple is working on an iPhone 16 SE, a 16 Plus SE… pic.twitter.com/4ng2oU86ew — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 12, 2024

Je suis récemment entré en possession d'un tableau qui semble illustrer que la gamme iPhone 16 fusionnera avec la gamme SE. D'après ce qui est rapporté dans cette image dont je n'ai aucune information sur la source, il semble qu'Apple travaille sur un iPhone 16 SE, un 16 Plus SE qui pourraient être positionnés dans le bas de gamme du marché, d'après ce qui a été décrit les appareils semblent avoir l'îlot dynamique et un seul appareil photo, l'écran reste à 60hz et la batterie sera réduite. Il semble également que dans le segment central du marché, l'iPhone 16, beaucoup plus attrayant, sera positionné avec un écran à 120 Hz, deux appareils photo et une batterie améliorée. Enfin, dans le segment haut de gamme, il pourrait y avoir les modèles pro avec toutes les fonctionnalités haut de gamme. Je suis assez sceptique sur ce que j'ai rapporté, d'ailleurs je vous invite sérieusement à ne pas perdre cette information, cependant je tiens à souligner qu'il y a bien un modèle d'iPhone en test avec une île dynamique, un style similaire à l'iPhone XR et des couleurs similaires à l'iPhone 15. Auparavant, je pensais qu'il s'agissait du nouvel iPhone SE, cependant j'ai maintenant quelques doutes à ce sujet. Je répète encore une fois de ne pas prendre ce post trop au sérieux, cependant je vais enquêter sur cette nouvelle information

Le rapport du jour estime justement que tout cela sera corrigé avec l'iPhone SE 4, basé sur l'iPhone 16, tout en ajoutant le 120 Hz. Cela nous parait impossible si Apple veut conserver le même prix. Bu lui-même est sceptique, mais se devait de partager la fuite.



L'autre partie du message est plus plausible. Bu confirme qu'un iPhone reprenant le look de l'iPhone XR est bien en test chez Apple, avec une Dynamic Island. Ce serait lui qui remplacerait l'iPhone SE 2022, selon nous et selon plusieurs sources depuis deux ans environ.



La seule certitude à date concernant l'iPhone SE, c'est qu'Apple doit le renouveler afin de le passer à l'USB-C, condition sinequanone pour continuer à le commercialiser en Europe.



Qui attend avec impatience un iPhone SE plus moderne à prix mini ?