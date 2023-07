Rumeur : un objectif hybride pour les iPhone 15 ?

Dans un peu plus d'un mois et demi, Apple va présenter sa nouvelle gamme d'iPhone, l'occasion de profiter de nouvelles fonctionnalités et d'une nette amélioration en termes de caractéristiques et performances. Selon une récente indiscrétion, on devrait retrouver un nouvel objectif d'appareil photo hybride avec une ouverture plus large sur les iPhone 15.

Des améliorations notables sur les photos

Selon un récent tweet du leaker "RGcoudS" sur Twitter, l'iPhone 15 pourrait être le pionnier d'une nouvelle tendance dans l'industrie des smartphones en adoptant un nouvel objectif d'appareil photo hybride, composé de verre et de plastique, qui promet d'améliorer la qualité des photos. D’après la rumeur relayée, le prochain iPhone 15 utilisera un objectif hybride avec une ouverture de f/1.7.



Historiquement, les fabricants d'appareils photo de smartphones ont toujours utilisé une combinaison de verre et de plastique pour maximiser les performances optiques tout en gérant les coûts et le poids de l'appareil. Cette alliance nécessite une précision extrême, car la configuration exacte des composants en verre et en plastique de l'objectif peut avoir un impact sur la qualité de l'image, y compris la netteté, l'aberration chromatique et la distorsion.

Les iPhone 15 sont censés adopter une configuration d'objectif "1G6P", qui signifie un élément en verre suivi de six éléments en plastique. Cette combinaison pourrait être la clé pour obtenir des images de haute qualité, car elle permettrait une précision optique accrue et une meilleure correction des aberrations optiques.



En plus de l'innovation en matière d'objectifs, l'iPhone 15 devrait utiliser le même capteur Sony IMX que l'iPhone 14 Pro. Cependant, l'iPhone 15 bénéficierait d'une ouverture plus large qui permettrait de capter jusqu'à 20% de lumière supplémentaire. Cette amélioration permettrait aux utilisateurs de prendre des photos plus claires et plus détaillées, même dans des conditions de faible luminosité.