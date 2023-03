Toujours pas de 120 Hz et always-on sur les iPhone 15 de base

Les modèles standard de l'iPhone 15 ne rattraperont ni l'iPhone 13 Pro, ni l'iPhone 14 Pro en termes d'écran. Bien qu'Apple leur donne la fameuse Dynamic Island, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne seront pas équipés d'un écran LPTO, ce qui laisse penser que les appareils continueront à ne pas prendre en charge ProMotion (120 Hz) et à ne pas disposer d'une option d'affichage permanent.

Apple veut bien différencier ses gammes

Les iPhone 14 Pro et Pro Max de l'année dernière utilisent un rétroéclairage d'écran basse consommation qui prend en charge les taux de rafraîchissement allant de 1 Hz à 120 Hz. Le rafraîchissement de l'écran s'adapte à ce qui se passe devant les yeux de l'utilisateur, les taux les plus bas étant utilisés pour les contenus statiques et les taux les plus élevés étant réservés aux scènes en mouvement tels que les jeux et les vidéos, pour une expérience plus fluide et plus réactive. Une fois qu'on y a goûté, difficile de revenir en arrière.

Selon une source industrielle citée par le compte d'agrégation de nouvelles "yeux1122" sur le blog coréen Naver, comme l'année dernière, seuls les iPhone 15 Pro / Pro Max / Ultra seront équipés des panneaux LPTO nécessaires à la technologie ProMotion, ce qui indique que la fonctionnalité restera exclusive aux modèles haut de gamme d'Apple. Voici un extrait :

Apple aurait déjà pris des dispositions pour livrer des panneaux d'affichage de la série iPhone 15 à des entreprises nationales, et finalisera bientôt les détails et se préparera à la production de masse. Ce qui est confirmé ici, c'est que seule la série Pro aura une spécification qui prend en charge le taux de rafraîchissement LTPO 120, le modèle de base régulier Plus n'ayant pas cette spécification dans ses exigences.

Si cette information est exacte, cela signifie également que les clients peuvent dire adieu à l'affichage permanent, puisque c'est la capacité de taux de rafraîchissement de 1 Hz des panneaux LPTO qui permet à un écran de verrouillage inactif de rester visible sans avoir d'impact trop important sur la batterie.



La source du jour corrobore les propos de Ross Young, analyste réputé en matière d'affichage, qui, en septembre 2022, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le Dynamic Island soit présent sur tous les modèles d'iPhone 15, mais que les contraintes d'échelle de production empêcheraient probablement Apple d'équiper toute la série d'iPhone 15 de panneaux LPTO. Il s'agit plutôt, d'après nous, d'un positionnement volontaire du constructeur, pour marquer la différence entre ses gammes.



D'un autre côté, tous les modèles d'iPhone 15 seront équipés d'une puce d'écran OLED plus économe en énergie, fabriquée selon un processus de 28 nm, contre 40 nm pour les modèles actuels. Le principal avantage de la puce 28 nm serait de réduire la consommation d'énergie, ce qui pourrait contribuer à augmenter l'autonomie des iPhone 15.



De même, rappelons que la nouvelle puce A17 en 3 nm devrait être réservée aux iPhone 15 Pro...